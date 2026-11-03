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Hitung-hitungan Ranking Liga Indonesia jika Persib Bandung Menang, Imbang atau Kalah dari Melbourne Victory

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |10:44 WIB
Hitung-hitungan Ranking Liga Indonesia jika Persib Bandung Menang, Imbang atau Kalah dari Melbourne Victory
Persib Bandung siap tampil optimal melawan Melbourne Victory. (Foto: Persib.co.id)
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HITUNG-hitungan ranking Liga Indonesia di Asia jika Persib Bandung menang, imbang atau kalah dari Melbourne Victory akan diulas Okezone. Persib Bandung akan tandang ke markas Melbourne Victory dalam lanjutan matchday keempat Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di AAMI Park, Melbourne pada Rabu 4 November 2026 pukul 14.45 WIB.

Efek memenangkan tiga laga awal, Persib Bandung hanya membutuhkan hasil imbang kontra Melbourne Victory untuk lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Namun, bukan Persib Bandung namanya jika hanya memburu hasil imbang. Skuad asuhan Igor Tolic itu diprediksi mengincar kemenangan atas empat kali juara Liga Australia tersebut.

Igor Tolic di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Igor Tolic di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

1. Tetap di Peringkat 16 Asia

Persib Bandung dituntut konsisten mendapatkan hasil positif di AFC Champions League 2 2026-2027. Sebab, setiap kemenangan atau hasil imbang yang didapatkan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027, akan menambah koefisien Liga Indonesia di ranking Asia.

Jika menang atas Melbourne Victory besok, Liga Indonesia mendapatkan tambahan 1.000 poin. Posisi itu membuat poin Liga Indonesia bertambah dari 31.309 menjadi 32.309 angka dan tertahan di peringkat 16 Asia.

Meski masih tertinggal jauh dari Vietnam yang menempati peringkat 15 Asia dengan 36.741 angka, setidaknya Indonesia berhasil merapatkan jarak dari sang pesaing. Bagaimana jika imbang? Jika imbang, Liga Indonesia mendapatkan tambahan 333 angka.

Sementara jika kalah, Liga Indonesia gagal mendapatkan poin. Jika imbang atau kalah, Liga Indonesia berpotensi disalip Kamboja yang saat ini menempati peringkat 17 Asia dengan 30.474 angka.

 

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