Shin Tae-yong Ingatkan Skuad Persija Jakarta Tetap Rendah Hati di Tengah Tren Positif Super League 2026-2027

JAKARTA – Memulai kompetisi Super League 2026-2027 dengan raihan enam kemenangan serta bercokol di puncak klasemen tentu menjadi catatan impresif bagi Persija Jakarta. Kendati demikian, pencapaian gemilang tersebut sama sekali tidak membuat skuad Macan Kemayoran menjadi lekas besar kepala ataupun cepat berpuas diri.

Sebaliknya, gelora semangat serta rasa lapar untuk terus melanjutkan tren positif justru semakin membara di dalam tim. Ambisi besar tersebut bakal kembali diuji saat Persija melakoni laga tandang menghadapi Dewa United pada pekan kedelapan di Banten International Stadium (BIS), Serang, Sabtu (31/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Pentingnya Bekerja Keras

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, memastikan mentalitas kerja keras terus ditekankan kepada seluruh anak asuhnya. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengingatkan bahwa kompetisi masih berjalan sangat panjang dengan berbagai rintangan berat yang menanti di depan.

Karena itu, STY menuntut para pemainnya untuk senantiasa mengerahkan kemampuan terbaik, baik ketika menjalani sesi latihan intensif maupun saat turun bertanding di lapangan. Konsistensi permainan menjadi kunci utama jika ingin mewujudkan target keluar sebagai juara pada akhir musim.

Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Instagram/persija)

“Kami memang sedang berada di peringkat satu saat ini, tetapi alasan mengapa para pemain bisa berada di peringkat satu adalah karena mereka bekerja keras di lapangan dan tidak ada satu pun dari mereka yang bersikap sombong lalu bermain setengah-setengah,” ujar Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi Persija, Sabtu (31/10/2026).

2. Sikap Rendah Hati

Di samping kerja keras, Shin Tae-yong juga menegaskan pentingnya menjaga kerendahan hati di dalam tim. Seluruh elemen klub menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan musim ini masih berada pada tahap awal dan situasi dapat berubah kapan saja.