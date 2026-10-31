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Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Dewa United vs Persija Jakarta: Duel Dua Tim Teratas Super League 2026-2027!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |14:55 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Dewa United vs Persija Jakarta: Duel Dua Tim Teratas Super League 2026-2027!
Skuad Persija di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/persija)
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SERANG Persija Jakarta bersiap melakoni laga tandang krusial pada pekan kedelapan Super League 2026-2027 melawan Dewa United. Pertandingan sengit dua tim papan atas ini dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, pada Sabtu (31/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Gelandang Persija, Stjepan Loncar, menyadari penuh potensi bahaya yang dimiliki tim lawan. Pemain asal Kroasia tersebut menilai Dewa United tengah berada dalam performa impresif dan siap memberikan perlawanan sengit kepada Macan Kemayoran.

1. Duel Panas Dua Tim Teratas Klasemen

Konsistensi Dewa United sepanjang tujuh laga awal menjadi perhatian khusus skuad Persija. Saat ini, Tangsel Warriors menempel ketat Macan Kemayoran di posisi kedua klasemen dengan raihan empat kemenangan, dua hasil imbang, dan baru sekali menelan kekalahan.

Persaingan ketat di papan atas menjadikan laga ini sangat krusial bagi kedua tim dalam mempertahankan posisi di jalur juara. Loncar pun memprediksi pertandingan akan berjalan ketat sejak menit awal.

Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Instagram/persija)
Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Instagram/persija)

“Dewa United adalah tim yang sangat bagus. Mereka tahu bagaimana memainkan permainan. Saat ini, mereka juga berada di posisi kedua klasemen. Jadi, pertandingan besok tentu akan menjadi laga besar dan pastinya menarik bagi kami,” tutur Stjepan Loncar, dikutip dari laman resmi Persija, Sabtu (31/10/2026).

“Kami memperkirakan pertandingan akan berjalan sulit, tetapi kami sudah siap menghadapi mereka. Kami telah mempersiapkan diri dengan sangat baik dan tidak sabar untuk segera memulai pertandingan besok,” lanjutnya.

2. Kontribusi Gemilang Loncar

Di luar kewaspadaannya terhadap kekuatan tuan rumah, Loncar berambisi menjaga tren positif performa pribadinya bersama Persija. Hingga pekan ketujuh, ia mencatatkan kontribusi nyata lewat torehan tiga gol dan dua assist dari tujuh laga.

 

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