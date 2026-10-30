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Dewa United Tak Gentar Lihat Persija Jakarta Gacor, Osmar Loss Ajak Suporter Penuhi Stadion

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |22:22 WIB
Dewa United Tak Gentar Lihat Persija Jakarta Gacor, Osmar Loss Ajak Suporter Penuhi Stadion
Osmar Loss mengajak seluruh suporter Dewa United memenuhi stadion saat melawan Persija Jakarta (Foto: Dewa United)
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SERANG – Pelatih Dewa United, Osmar Loss, tidak gentar melihat Persija Jakarta gacor di Super League 2026-2027. Ia justru mengajak seluruh Anak Dewa untuk memenuhi stadion.

Dewa United akan menjamu Persija di Banten International Stadium, Serang, Sabtu 31 Oktober 2026 malam WIB. Laga tersebut akan menjadi momentum bagi Banten Warriors untuk bangkit dari kekalahan pekan lalu.

1. Persiapan Lancar

Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Instagram/persija)

Loss mengungkapkan, persiapan timnya berjalan lancar menjelang pertandingan penting tersebut. Ia menilai duel melawan Persija menjadi kesempatan bagi Ivar Jenner dan kawan-kawan untuk meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

Pria asal Brasil itu menyadari pertandingan melawan Persija tidak akan berjalan mudah mengingat kedua tim bersaing di papan atas klasemen. Tim tamu saat ini memimpin dengan koleksi 18 poin, unggul empat angka dari Dewa United.

"Persiapannya berjalan lancar. Kami memiliki waktu untuk bekerja. Ini adalah pertandingan yang sangat besar antara posisi pertama dan kedua di klasemen. Kami sangat bersemangat untuk berada di lapangan besok," ujar Loss dalam konferensi pra-pertandingan, Jumat (30/10/2026).

2. Evaluasi

Dewa United datang ke pertandingan ini setelah menelan kekalahan dari Arema FC 0-4 pada laga sebelumnya. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Loss untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang masih terlihat dalam permainan timnya.

Mantan juru taktik Buriram United itu menegaskan timnya telah mempelajari hal-hal yang perlu dibenahi setelah kekalahan tersebut. Ia tetap optimistis Dewa United mampu memberikan perlawanan dan mendapatkan hasil sesuai target ketika menghadapi Persija.

 

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