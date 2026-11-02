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Dewa United Bungkam Persija 2-1, Ivar Jenner Ungkap Rahasia Sukses Terapkan Skema Lima Bek

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |00:17 WIB
Dewa United Bungkam Persija 2-1, Ivar Jenner Ungkap Rahasia Sukses Terapkan Skema Lima Bek
Dewa United Bungkam Persija 2-1, Ivar Jenner Ungkap Rahasia Sukses Terapkan Skema Lima Bek (Instagram/@ivarjnr)
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SERANG - Gelandang Dewa United Banten FC, Ivar Jenner, senang timnya menang 2-1 atas Persija Jakarta pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27 di Banten International Stadium, Sabtu (31/10) malam. Kemenangan ini menandakan Dewa United mampu bangkit setelah meraih hasil buruk pada laga sebelumnya. 

1. Strategi Khusus

Dalam pertandingan tersebut, Dewa United sempat tertinggal lebih dulu oleh gol cepat Rayhan Hannan pada menit ke-4. Ivar Jenner dan kawan-kawan berhasil bangkit membalikkan kedudukan lewat sundulan Denilson Junior pada menit ke-42 dan penentu kemenangan dari Taisei Marukawa di menit ke-85, memanfaatkan situasi usai pemain Persija, Dony Tri Pamungkas, mendapat kartu merah di babak kedua.

Usai laga, Ivar Jenner mengungkapkan keberhasilan mengalahkan Persija tak lepas dari kedisiplinan skuat dalam menjalankan taktik khusus yang disiapkan tim pelatih.

"Ini adalah pertandingan yang sulit. Kita semua tahu Persija adalah tim yang sangat bagus, tetapi kami datang dengan rencana permainan yang matang. Kami menerapkan taktik yang sedikit berbeda dengan menggunakan skema lima bek di lini belakang," kata Ivar Jenner, melansir laman iLeague, Senin (2/11/2026).

Dewa United vs Persija (@persija)
Dewa United vs Persija (@persija)

Pemain Timnas Indonesia itu menilai skema yang diterapkan berjalan cukup efektif di lapangan, terutama dalam membuka alur serangan dan menciptakan bahaya di area pertahanan lawan.

"Menurut saya, kami tampil sangat baik, khususnya di babak pertama di mana kami menciptakan banyak peluang. Namun seperti yang disampaikan coach, final pass kami terkadang kurang maksimal," katanya.

 

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