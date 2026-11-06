Hasil Super League 2026-2027: Gol Dramatis Taisei Marukawa Bawa Dewa United Kalahkan PSIM

YOGYAKARTA - Dewa United berhasil menang secara dramatis atas PSIM Yogyakarta 2-1 pada pekan kesembilan Super League 2026-2027. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada Jumat (6/11/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Dewa United langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan babak pertama. Tim berjuluk Banten Warriors itu mengandalkan Alexis Messidoro dan Noah Sadaoui sebagai motor serangan.

Pada menit ke-11, Dewa United mendapatkan penalti. Denilson yang keluar sebagai eksekutor berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Dewa United unggul 1-0 pada menit ke-11.

Selepas gol itu, PSIM Yogyakarta mencoba menyamakan kedudukan dengan bermain agresif. Serangan masif dari Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta- cukup berbahaya.

Taisei Marukawa. (Foto: Instagram/taiseimarukawa)

Beberapa peluang tercipta, tetapi belum ada gol penyama kedudukan. Akhirnya, Dewa United menutup babak pertama dengan keunggulan atas tim tuan rumah 1-0.

Memasuki babak kedua, Dewa United tak menurunkan intensitas serangan. Akan tetapi, kali ini PSIM Yogyakarta mampu membaca permainan.

Laskar Mataram juga mengandalkan serangan balik yang cukup berbahaya. Pada menit 95, PSIM Yogyakarta akhirnya mampu menyamakan kedudukan setelah Ezequiel Vidal (65') berhasil meneruskan umpan matang Yusaku Yamadera.

Setelah kedudukan imbang, Dewa United kembali tampil menekan setelah kebobolan. Upaya mereka selalu berhasil diantisipasi hingga pertandingan memasuki menit kritis.

Akhirnya, Dewa United kembali berhasil mencetak gol usai Taisei Marukawa (90+4') memanfaatkan umpan terukur Edo Febriansyah. Situasi ini membuat PSIM Yogyakarta kesulitan untuk mengejar.

Dengan sisa waktu yang ada, Laskar Mataram tak mampu menyamakan kedudukan. Pada akhirnya, Dewa United berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1.