Segera Depak Michael Carrick, Manchester United Dekati Mantan Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps

MASA depan Michael Carrick di kursi kepelatihan Manchester United terus diselimuti ketidakpastian. Menurut laporan dari media Inggris The Sun, manajemen Setan Merah dikabarkan telah membuka komunikasi dengan mantan juru taktik Tim Nasional (Timnas) Prancis, Didier Deschamps.

Meskipun kemenangan comeback di ajang Liga Champions 2026-2027 saat menghadapi AS Roma sempat memberi Carrick sedikit ruang bernapas, jajaran petinggi klub tetap bersiap mengevaluasi opsi pelatih baru. Pihak manajemen mulai memetakan beberapa nama potensial apabila mereka benar-benar memutuskan untuk melakukan pergantian di kursi pelatih.

1. Rekam Jejak Deschamps

Nama Deschamps mencuat sebagai kandidat kuat berkat rekam jejaknya yang mentereng di level internasional dan klub. Juru taktik berusia 58 tahun tersebut tercatat pernah menukangi Les Bleus selama 14 tahun, termasuk saat mengantar negara tersebut menjuarai Piala Dunia 2018.

Sebelum lama berkiprah di level tim nasional, Deschamps telah mengoleksi rekam jejak sukses bersama AS Monaco, Juventus, dan Marseille. Ia sukses mengantarkan Juventus promosi dari Serie B usai skandal calciopoli, mempersembahkan gelar Ligue 1 untuk Marseille, serta membawa Monaco melaju hingga partai final Liga Champions sebelum dikalahkan Porto racikan Jose Mourinho.

Di kancah sepak bola Inggris sendiri, nama Deschamps bukanlah sosok yang asing. Semasa aktif bermain, ia pernah mengecap atmosfer Premier League bersama Chelsea pada musim 1999-2000.

Didier Deschamps

Pasca-mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Timnas Prancis seusai gelaran Piala Dunia, Deschamps sebenarnya sempat mengincar posisi pelatih di Real Madrid. Namun, kesempatan itu sirna setelah manajemen Los Blancos lebih memilih membawa kembali Jose Mourinho untuk periode keduanya di Spanyol.

Menanggapi berbagai rumor yang beredar saat ini, sejumlah media Prancis melaporkan bahwa Deschamps tetap tenang menanggapi peluang kembali melatih. Ia dikabarkan tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan terkait masa depannya.