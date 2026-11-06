Kisah Sedih Marcelo Djalo Jelang Laga Persik Kediri vs Bali United

KEDIRI - Bek tengah Persik Kediri, Marcelo Djalo, sedih jelang pertandingan menghadapi Bali United pada pekan kesembilan Super League 2026-2027. Ia sedih lantaran absen imbas akumulasi kartu kuning.

1. Akumulasi Kartu

Bek tengah kelahiran Barcelona, Spanyol itu telah mengoleksi empat kartu kuning. Selain itu, kapten Persik Kediri, Kiko Carneiro juga absen karena akumulasi kartu kuning.

"Saya sangat sedih karena tak bisa berjuang bersama teman-teman melawan Bali United di matchday nanti. Bagi saya ini pertandingan kualitas tinggi. Karena Bali United punya materi pemain bagus. Dan, jujur. Saya sangat ingin merasakan seperti apa kekuatan mereka," kata Marcelo Djalo, melansir laman iLeague, Jumat (6/11/2026).

Kehilangan dua bek sekaligus cukup memukul Persik Kediri. Pada pertandingan delapan pekan sebelumnya, Marcelo Djalo dan Kiko Carneiro jadi andalan lini pertahanan. Termasuk bek sentral asal Korsel, Park Jun-heong.

Kolaborasi trio bek ini membuat Persik menjadi tim paling sulit ditembus lawan. Marcelo Djalo yang pernah membela Timnas Guinea-Bissau ini pun mencurahkan isi hatinya.

"Saya ingin selalu ada dan bermain dengan tim. Saya selalu menjaga kebugaran agar bisa menjaga pertahanan Persik Kediri. Tapi kali ini saya absen bukan akibat cedera, tapi akumulasi kartu kuning. Saya sudah membayangkan atmosfer stadion di Bali dengan gemuruh suara suporternya," tuturnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

Bola Okezone menyajikan berita sepak bola terkini, akurat, dan terpercaya dari dalam negeri maupun internasional. Dukung jurnalisme berkualitas dengan tetap mengikuti update tercepat kami setiap hari.