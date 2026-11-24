Bernardo Tavares Soroti Kelemahan Persebaya, Transisi Bertahan Jadi Pekerjaan Rumah

JAKARTA - Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, membenahi salah satu aspek permainan selama mengarungi Super League 2026-2027. Salah satu hal yang disoroti Bernardo Tavares adalah transisi bertahan.

1. Soroti Transisi Bertahan

Pasalnya, keinginan besar untuk mencetak gol dinilai terkadang membuat para pemain kehilangan keseimbangan ketika penguasaan bola berpindah ke lawan.

Menurutnya, Persebaya sebenarnya memiliki catatan positif dalam menjaga pertahanan pada musim lalu maupun pertandingan sebelumnya. Salah satu kuncinya adalah menjaga keseimbangan ketika tim sedang menguasai bola.

Namun, situasi berbeda muncul ketika para pemain terlalu berambisi mencetak gol. Ketika peluang demi peluang belum menghasilkan gol, konsentrasi untuk mengantisipasi serangan balik lawan terkadang berkurang.

Persebaya Surabaya vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

"Musim lalu, dan di laga-laga sebelumnya, jika kalian ingat, kami sering mencatatkan clean sheet karena kami melakukan hal itu. Saat ini, tim sangat ingin mencetak gol karena kami menciptakan banyak peluang tetapi belum mampu mencetak gol," ujar Bernardo Tavares, dikutip dari laman iLeague, Selasa (24/11/2026).

"Terkadang, karena tidak kunjung mencetak gol, kami melupakan fokus ketika kehilangan bola. Di beberapa momen, ada terlalu banyak pemain di lini depan sehingga kami meninggalkan ruang karena tidak cukup compact. Ini memungkinkan tim lawan menemukan ruang di antara lini kami atau di belakang garis pertahanan kami," tuturnya.

"Kami sedang berusaha memperbaiki ini, dan saya yakin dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya kami akan kembali menjadi tim yang bagus dalam transisi bertahan juga," katanya.

2. Kondisi Ramadhan Sananta

Selain mengevaluasi organisasi permainan, pelatih berlisensi UEFA Pro itu juga memberikan penjelasan mengenai kondisi Ramadhan Sananta. Penyerang tersebut belum berada dalam kondisi fisik terbaik dalam beberapa pertandingan terakhir.

Namun, dia menilai kepercayaan diri pemain bisa terpengaruh ketika gagal memanfaatkan peluang emas. Meski demikian, ia menegaskan persoalan Sananta bukan semata-mata berkaitan dengan mentalitas.