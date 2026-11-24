Persib Bandung Menang 2-1 atas Bali United, Marc Klok: Pertandingan Epic!

KAPTEN Persib Bandung, Marc Klok, senang bukan main setelah Maung Bandung menang 2-1 atas Bali United di lanjutan pekan ke-10 Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 22 November 2026 malam WIB. Ia menilai Persib Bandung melewati pertandingan yang epic atau luar biasa.

1. Persib Bandung Menang Comeback

Bali United unggul lebih dulu lewat gol Marko Dugandzic pada menit ke-66. Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kemudian membalikkan keadaan berkat gol Mariano Peralta (79') dan Luka Menalo (82').

Aksi Julio Cesar di laga Persib Bandung vs Bali United. (Foto: Instagram/@persib)

Marc Klok mengatakan Persib Bandung mendapatkan perlawanan ketat dari Bali United. Beruntung, Persib Bandung meraih kemenangan setelah tim pelatih melakukan evaluasi skema bermain.

"Yes, epic. Pertandingan sulit, Bali (United) punya tim sangat baik dengan game plan juga baik. Kita punya taktik untuk bertahan babak pertama, banyak orang di belakang bola, dan waktu kita menang mungkin karena kami banyak lari," kata Marc Klok, Okezone mengutip dari laman i.league, Selasa (24/11/2026).

"Susah melawan Bali United karena semua pemain lawan berada di belakang (pertahanan)," lanjut Marc Klok.

2. Akui Kualitas Bali United

Marc Klok mengakui Bali United dihuni pemain-pemain berkualitas dan syarat pengalaman. Akan tetapi, ia menegaskan kemenangan itu tidak akan membuat Persib Bandung berpuas diri karena kompetisi masih panjang.