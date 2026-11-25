PSSI Dorong Liga 2 Jadi Wadah Pengembangan Pemain Timnas Indonesia U-23

PSSI ingin Liga 2 atau Divisi Championship jadi wadah pengembangan pemain muda Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@psmsmedan)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mendorong Liga 2 atau Divisi Championship agar meningkatkan kualitas. Kompetisi tersebut juga diharapkan bisa menjadi kawah candradimuka bagi pemain-pemain potensial di Timnas Indonesia U-23.

Hal itu disampaikan setelah menyaksikan pertandingan Persikad Depok melawan Adhyaksa FC Bekasi di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Minggu 22 November 2026. Dalam pertandingan tersebut, tuan rumah berhasil meraih kemenangan tipis 1-0.

1. Perlu Ditingkatkan

Erick menilai kualitas Pegadaian Championship perlu terus ditingkatkan agar mampu menjadi kompetisi yang semakin kompetitif. Menurutnya, perkembangan liga harus berjalan konsisten untuk mendukung pembinaan pemain sepakbola Indonesia.

“Saya juga ingin Liga 2 (Pegadaian Championship) ini menjadi liga yang terus kualitasnya meningkat,” kata Erick dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu (25/11/2026).

Pria yang juga Menpora RI itu menilai persaingan antarklub di Championship musim ini menunjukkan perkembangan positif. Penerapan teknologi Video Assistant Referee (VAR) dan peningkatan kualitas kepelatihan menjadi beberapa faktor yang mendukung kompetisi tersebut.

“Kalau kita lihat tadi dengan adanya VAR, dengan adanya kualitas kepelatihan yang bagus, para klub Liga 2 kalau kita lihat sekarang sangat bersaing, ya. Angkanya (poin) mepet-mepet, tidak kalah sama Liga 1,” papar Erick.

Menurutnya, persaingan yang ketat di kasta kedua dapat menjadi modal penting untuk membangun kualitas pemain dalam jangka panjang. Kompetisi yang semakin baik juga diharapkan mampu memberikan kesempatan lebih besar bagi pemain muda untuk berkembang.