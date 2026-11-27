Persija Jakarta Rayakan Ultah Ke-98, Shin Tae-yong Tak Mau Kecewakan The Jakmania

Shin Tae-yong sadar laga kontra Garudayaksa FC bukan pertandingan biasa buat Persija Jakarta dan The Jakmania (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

BEKASI – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mematangkan persiapan menuju laga kontra Garudayaksa FC di Super League 2026-2027. Apalagi, partai itu bertepatan dengan ulang tahun ke-98 klub pada Sabtu 28 November.

Laga Persija Jakarta vs Garudayaksa FC itu merupakan pekan ke-12 Super League 2026-2027. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 28 November 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Terus Dimatangkan

Shin mengatakan, persiapan timnya terus dimatangkan untuk melawan Garudayaksa. Ia menegaskan tim asuhannya akan berusaha menampilkan performa terbaiknya sepanjang laga.

"Persiapan seperti biasa, kami melakukan yang terbaik, apalagi Persija ada ulang tahun," kata Shin dalam konferensi pers, Jumat (27/11/2026).

"Pemain pun mengetahui itu, jadi dengan mental yang kuat kami memang melakukan persiapan yang baik," tambah pria asal Korea Selatan tersebut.

2. Perlawanan Ketat

Sementara itu, Rizky Ridho mengatakan Persija akan mendapatkan perlawanan ketat dari Garudayaksa. Jadi, timnya jangan memandang remeh The Spirit of Garuda.

"Tentunya kami besok melawan Garudayaksa, kita tahu sendiri tiga pertandingan terakhir mereka mendapatkan kemenangan, mereka dalam tren yang bagus," kata Ridho.