Rizky Ridho Kecewa Berat Persija Jakarta Kembali Terusir dari Jakarta, Coreng Perayaan Ultah Ke-98

Rizky Ridho merasa kecewa karena Persija Jakarta terusir di hari ulang tahun klub (Foto: Persija Jakarta)

BEKASI – Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, kecewa berat momen istimewa klub tidak bisa dirayakan di Jakarta. Ia pun menyayangkan lagi-lagi Macan Kemayoran harus terusir dari markasnya.

Persija tidak bisa menjamu Garudayaksa FC di pekan ke-12 Super League 2026-2027 di dua stadion yang didaftarkan ke I.League. Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tengah menjalani renovasi sementara Jakarta International Stadium (JIS) baru selesai dipakai konser.

Alhasil, laga Persija Jakarta vs Garudayaksa FC itu akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 28 November 2026 pukul 19.00 WIB. Padahal, duel itu bertepatan dengan hari ulang tahun klub ke-98.

1. Kurang Spesial

Ridho mengatakan perayaan ulang tahun itu jadi kurang spesial karena tidak dirayakan di Jakarta. Namun, apa daya, tim asuhan Shin Tae-yong lagi-lagi harus terusir dari markasnya sendiri.

"Ketika sebagai tim berulang tahun di kota kami sendiri, tentunya kami ingin bermain di kota kami sendiri. Mungkin ini hal yang normal bagi Persija kan," kaya Ridho dalam konferensi pers, Jumat (27/11/2026).