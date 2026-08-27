Luncurkan Tim dan Jersey Anyar, Persita Tangerang Usung Target Finis Papan Atas Super League 2026-2027

Persita Tangerang mengusung target finis di papan atas klasemen akhir Super League 2026-2027 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

TANGERANG – Persita Tangerang resmi meluncurkan tim dan jersey baru jelang Super League 2026-2027. Mereka langsung memasang target untuk finis di papan atas klasemen akhir musim depan.

Peluncuran itu berlangsung di Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026). Persita mengusung kampanye #STAYFOCU53D sebagai simbol mentalitas, integritas, dan komitmen klub untuk tetap konsisten menjalani proses.

1. Persiapan Matang

Presiden Persita Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, tim penuh kepercayaan tinggi menyambut Super League 2026-2027. Oleh karena itu, Pendekar Cisadane sudah melakukan persiapan dengan matang agar dapat bersaing dengan kontestan lainnya.

"Menyambut musim baru, semangat baru, dan stay focus, karena tantangannya juga cukup tinggi musim ini,” kata Zaki, dikutip Kamis (27/8/2026).

“Banyak klub yang juga berbenah, ya, kemudian punya target-target yang jug tinggi semuanya. Jadi, kami juga harus punya semangat," sambung mantan Bupati Tangerang itu.

Zaki mengatakan timnya tentunya ingin lebih baik dari Super League musim sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan saat itu mereka menempati posisi kesepuluh klasemen.

"Target di tentu saja papan atas, delapan besar ya," tandasnya.