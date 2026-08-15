Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pemilik Liverpool Jual 30% Saham ke Konsorsium Jeff Bezos

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |15:01 WIB
Pemilik Liverpool Jual 30% Saham ke Konsorsium Jeff Bezos
Pemilik Liverpool Jual 30% Saham ke Konsorsium Jeff Bezos (Instagram/@laurensanchezbezos)
A
A
A

JAKARTA - Pemilik Liverpool, Fenway Sports Grup (FSG), setuju menjual sepertiga saham kepemilikan grup kepada konsorsium yang melibatkan pendiri Amazon, Jeff Bezos. 

1. FSG Jual Saham Liverpool 

Kesepakatan ini melibatkan Bezos dalam kelompok investor yang tergabung dalam konsorsium pimpinan Amit Bhatia—menantu dari taipan baja Lakshmi Mittal.

Menurut CNBC, mitra Sky di AS, investor minoritas baru Liverpool ini memiliki opsi untuk menjadi pemegang saham mayoritas klub Liga Premier tersebut dengan nilai valuasi sekitar USD8 miliar (sekitar Rp142 triliun) dalam kurun waktu 12 bulan ke depan.

Sky Sports News mendapat informasi kesepakatan yang diumumkan pada hari Jumat itu mencakup kerangka kerja untuk investasi di masa mendatang dari konsorsium yang didukung Bezos tersebut.

Liverpool vs Manchester United (Foto: X/@premierleague)
Liverpool vs Manchester United (Foto: X/@premierleague)

Namun, sejumlah sumber menegaskan kesepakatan semacam itu tidak menjamin terjadinya transaksi di masa depan.

Pernyataan resmi Liverpool menyebutkan FSG tetap memegang kepemilikan mayoritas dan kendali operasional klub.

"(kesepakatan ini-red) mendukung ambisi pertumbuhan jangka panjang Liverpool dengan mempertemukan para ahli dari berbagai bidang bisnis global, teknologi, dan investasi," demikian pernyataan FSG, melansir Sky Sports, Sabtu (15/8/2026).

"Mitra konsorsium akan bekerja sama dengan FSG dan tim manajemen klub untuk mengevaluasi peluang yang dapat meningkatkan pencapaian tujuan klub, baik di dalam maupun di luar lapangan," katanya.

"FSG tetap memegang kepemilikan mayoritas dan kendali operasional Liverpool." 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jeff Bezos Liverpool
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/45/3235985/tijjani_reijnders-yU7z_large.jpg
Dibuang Manchester City, Tijjani Reijnders Selangkah Lagi Gabung Klub Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/45/3235915/arsenal-4rpv_large.jpg
Superkomputer Jagokan Arsenal Pertahankan Gelar Liga Inggris 2026-2027, Manchester United dan Liverpool Masuk 4 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/45/3235847/rodri-5gzC_large.jpg
Rodri Makin Dekat ke Barcelona, Man City Dikejar Deadline Chelsea untuk Boyong Enzo Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/45/3235756/stadion_utama_gelora_bung_karno_akan_dipanaskan_oleh_para_pesepakbola_dari_era_kejayaan_liga_inggris-hxbq_large.jpeg
Era Emas Kejayaan Sepakbola Inggris Akan Meriahkan Stadion Gelora Bung Karno
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/15/11/1739267/klopp-ungkap3-bintang-yang-akan-direkrut-liverpool-jika-punya-uang-tak-terbatas-xae.webp
Klopp UngkapÂ 3 Bintang yang Akan Direkrut Liverpool Jika Punya Uang Tak Terbatas
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/06/13/winger_muda_prancis_bradley_barcola.jpg
Bradley Barcola Capai Kesepakatan dengan Liverpool, 2 Transfer PSG Jadi Kuncinya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement