Pemilik Liverpool Jual 30% Saham ke Konsorsium Jeff Bezos

JAKARTA - Pemilik Liverpool, Fenway Sports Grup (FSG), setuju menjual sepertiga saham kepemilikan grup kepada konsorsium yang melibatkan pendiri Amazon, Jeff Bezos.

1. FSG Jual Saham Liverpool

Kesepakatan ini melibatkan Bezos dalam kelompok investor yang tergabung dalam konsorsium pimpinan Amit Bhatia—menantu dari taipan baja Lakshmi Mittal.

Menurut CNBC, mitra Sky di AS, investor minoritas baru Liverpool ini memiliki opsi untuk menjadi pemegang saham mayoritas klub Liga Premier tersebut dengan nilai valuasi sekitar USD8 miliar (sekitar Rp142 triliun) dalam kurun waktu 12 bulan ke depan.

Sky Sports News mendapat informasi kesepakatan yang diumumkan pada hari Jumat itu mencakup kerangka kerja untuk investasi di masa mendatang dari konsorsium yang didukung Bezos tersebut.

Liverpool vs Manchester United (Foto: X/@premierleague)

Namun, sejumlah sumber menegaskan kesepakatan semacam itu tidak menjamin terjadinya transaksi di masa depan.

Pernyataan resmi Liverpool menyebutkan FSG tetap memegang kepemilikan mayoritas dan kendali operasional klub.

"(kesepakatan ini-red) mendukung ambisi pertumbuhan jangka panjang Liverpool dengan mempertemukan para ahli dari berbagai bidang bisnis global, teknologi, dan investasi," demikian pernyataan FSG, melansir Sky Sports, Sabtu (15/8/2026).

"Mitra konsorsium akan bekerja sama dengan FSG dan tim manajemen klub untuk mengevaluasi peluang yang dapat meningkatkan pencapaian tujuan klub, baik di dalam maupun di luar lapangan," katanya.

"FSG tetap memegang kepemilikan mayoritas dan kendali operasional Liverpool."