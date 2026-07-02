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Persib Bandung Disebut Bidik Osmar Loss sebagai Pelatih untuk Musim 2026-2027!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |06:15 WIB
Persib Bandung Disebut Bidik Osmar Loss sebagai Pelatih untuk Musim 2026-2027!
Osmar Loss diincar Persib Bandung. (Foto: Buriram United)
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PERSIB Bandung dikabarkan tertarik mengontrak pelatih asal Brasil, Osmar Loss, sebagai pelatih di musim 2026-2027. Kabar itu disampaikan media asal Iran, Estadade Football.

“Osmar Vieira selangkah lagi berkarier di Liga Indonesia. Juara Liga Indonesia musim lalu, Persib Bandung, dikabarkan tertarik merekrut pelatih asal Brasil tersebut. Saat ini negosiasi antara kedua belah pihak sedang berlangsung,” tulis Estedade Football.

Persib Bandung disebut incar Oscar Loss. (Foto: Instagram/@estedadefootball)
Persib Bandung disebut incar Oscar Loss. (Foto: Instagram/@estedadefootball)

“Jika kesepakatan berhasil dicapai, Osmar akan menangani salah satu klub paling berprestasi di sepakbola Indonesia. Kini menarik untuk dinantikan apakah mantan pelatih Persepolis itu akan memulai petualangan barunya di sepakbola Asia Tenggara atau tidak,” lanjut Estadade Football.

1. Profil Osmar Loss

Osmar Loss bukanlah pelatih kacangan. Pelatih 50 tahun ini pernah menangani sejumlah klub Serie A Brasil seperto Bragantino, Corinthians dan Vitoria.

Bicara Pengalaman melatih di Asia, Osmar Loss juga memilikinya. Ia pernah menjadi asisten pelatih di klub raksasa Iran, Persepolis pada 2022-2024. Kemudian pada 2024, ia dipercaya sebagai pelatih kepala Persepolis.

Terbaru pada 2025-2026, Osmar Loss juga menjadi juru taktik klub 16 kali juara Liga Iran tersebut. Selama menukangi Persepolis, Osmar Loss membantu sang klub juara Liga 1 Iran 2023-2024.

 

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