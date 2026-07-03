Hasil Timnas Spanyol vs Austria di 32 Besar Piala Dunia 2026: Menang 3-0, La Furia Roja Lolos 16 Besar!

TIM Nasional (Timnas) Spanyol menang 3-0 atas Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di SoFi Stadium, Inglewood, Amerika Serikat pada Jumat (3/7/2026) dini hari WIB. Gol-gol kemenangan Timnas Spanyol diciptakan Mikel Oyarzabal pada menit 36 dan 89, serta Pedro Porro (89’).

Berkat kemenangan ini, skuad asuhan Luis de la Fuente lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Di babak 16 besar yang berlangsung pada Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 WIB, Spanyol akan menantang pemenang laga Portugal vs Kroasia.

Pedro Porro mencetak gol saat Timnas Spanyol menang 3-0 atas Austria. (Foto: X/@SpainIsFootball)

Jalannya Pertandingan

Perbedaan kelas tersaji dalam laga Spanyol vs Austria. Sejak awal laga, Spanyol mendominasi pertandingan. Permainan dari kaki ke kaki yang dimainkan Pedri dan kawan-kawan, membuat Austria kelimpungan.

Gol pembuka Timnas Spanyol tercipta pada menit 36. Memanfaatkan assist Marc Cucurella, Mikel Oyarzabal memperdaya kiper Austria. La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- unggul 1-0 aras Austria dan bertahan hingga babak pertama usai.

Di awal babak kedua, pelatih Timnas Austria Ralf Rangnick langsung membuat empat pergantian. Salah satu pemain yang dimasukkan adalah eks pemain Inter Milan, Marko Arnautovic.

Namun, kehadiran pemain-pemain baru ini tidak membuat Austria membaik. Terbukti di menit 66, mereka kembali kebobolan setelah Timnas Spanyol mencetak gol kedua via aksi Pedro Porro, memanfaatkan umpan manis Alex Baena.

Sampai akhirnya di menit 89, Timnas Spanyol menutup kemenangan 3-0 atas Austria. Gol penutup Spanyol diciptakan Mikel Oyarzabal setelah menerima umpan Marc Cucurella.