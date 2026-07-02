Semen Padang Resmi Datangkan Striker Naturalisasi Berpengalaman

PADANG - Semen Padang FC bergerak cepat pada bursa transfer kali ini. Klub berjuluk Kabau Sirah Itu berhasil mendatangkan striker naturalisasi berpengalaman Ilija Spasojevic untuk menyambut musim depan.

1. Rekrut Striker Naturalisasi Berpengalaman

Melalui unggahan resmi di akun Instagram @semenpadangfcid, manajemen tim berjuluk Kabau Sirah tersebut menyambut hangat kedatangan sang bomber.

"Who do you call when you need goals? Spasogol! Ilija Spasojevic is officially a Kabau Sirah! Ready to fire up our frontline and hunt for glory this season. Welcome to Ranah Minang, Spaso!" tulis pernyataan resmi Semen Padang FC dalam unggahannya.

Kehadiran striker yang akrab disapa Spaso ini diharapkan menjadi solusi instan bagi ketajaman lini depan Semen Padang demi promosi ke Super League.

Striker naturalisasi berpengalaman Illija Spasojevic (Instagram/@spasogol)

Melansir laman iLeague, Kamis (2/7/2026), sebelum merampungkan kepindahannya ke Ranah Minang, penyerang berusia 38 tahun ini menyampaikan salam perpisahan yang emosional sekaligus penuh kebanggaan kepada klub terdahulunya, Bhayangkara FC.

Melalui akun Instagram pribadinya @spasogol, Spaso mengucapkan terima kasih atas dua musim yang sukses dan penuh capaian bersama tim berjuluk The Guardian tersebut.

"Thanks @BhayangkaraFC for two successful seasons. 2024/25 — Promotion to the Super League. 2025/26 — Super League Top 5. Some call it a journey. I call it business as usual. This chapter ends. The mission continues," ungkap Spaso dalam unggahan perpisahannya.