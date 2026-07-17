Kisah Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia, Rela Turun Kasta demi Gabung Semen Padang

KISAH pemain naturalisasi Timnas Indonesia, rela turun kasta demi gabung Semen Padang akan diulas Okezone. Setelah terdegradasi dari Super League 2025-2026 ke Championship 2026-2027, Semen Padang langsung berbenah.

Di bursa transfer musim panas 2026, skuad Kabau Sirah -julukan Semen Padang- mendatangkan banyak pemain hebat. Pada 23 Juni 2026, Semen Padang mendaratkan tiga pemain sekaligus yakni Irvan Mofu, Esteban Vizcarra, dan bek muda potensial Andre Pangestu.

Esteban Vizcarra (tengah) gabung Semen Padang. (Foto: Laman resmi Semen Padang)

Esteban Vizcarra bukan nama baru bagi Semen Padang. Gelandang berdarah Argentina ini pernah membela Semen Padang pada 2010-2015. Ia bahkan membantu Semen Padang juara Liga Primer Indonesia 2011-2012.

Setelah meninggalkan Semen Padang pada 2015, Esteban Vizcarra menjalani proses naturalisasi. Ia resmi memegang paspor Indonesia pada 2018. Sayangnya bersama Timnas Indonesia, Esteban Vizcarra hanya memiliki satu caps.

1. Stefano Lilipaly dan Ilija Spasojevic Menyusul

Kehadiran Esteban Vizcarra seperti magnet bagi pemain-pemain naturalisasi untuk menyusul gabung skuad Kabau Sirah. Awal minggu ini, Semen Padang mengamankan jasa dua eks pemain Timnas Indonesia, Ilija Spasojevic dan Stefano Lilipaly.

Ilija Spasojevic dan Stefano Lilipaly memiliki karier panjang di persepakbolaan Tanah Air. Ilija Spasojevic yang berasal dari Montenegro, mendapatkan paspor Indonesia pada 2017.