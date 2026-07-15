Dewa United Terus Negosiasi dengan Ivar Jenner untuk Perpanjang Kontrak

JAKARTA - Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, menyatakan pihaknya masih terus negosiasi dengan Ivar Jenner untuk perpanjangan kontrak. Namun, sampai saat ini, masih belum ada kesepakatan.

1. Masih Negosiasi

Kontrak pemain Timnas Indonesia itu sudah habis bersama Dewa United. Ivar Jenner hanya diikat kontrak empat bulan sejak didatangkan pada awal Februari 2026.

Ardian mengatakan komunikasi dengan Ivar Jenner berjalan cukup baik sejauh ini, meskipun belum ada kata sepakat. Untuk itu dia meminta suporter Dewa United -Anak Dewa- bersabar dengan masa depan Ivar.

"Sejauh ini masih positif," kata Ardian saat ditemui, kemarin.

Presiden Dewa United Ardian Satya Negara (Andri Bagus)

Dia mengatakan dalam waktu dekat seperti masa depan Ivar Jenner di Dewa United akan terjawab. Hal itu apakah pemain tersebut akan lanjut untuk Super League 2026-2027 ataupun berpisah.

"Cuman kita lihat dalam beberapa hari lagi," katanya

Selain itu, Ardian memberikan kabar bahwa dalam waktu dekat Dewa United akan mengumumkan pelatih baru. Pelatih itu untuk menggantikan posisi Jan Olde Riekerink yang sepakat berpisah dengan Dewa United.