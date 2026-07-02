Osmar Loss Sosok Pelatih yang Bawa Mariano Peralta ke Persib Bandung?

OSMAR Loss sosok pelatih yang membawa Mariano Peralta gabung Persib Bandung? Pelatih asal Brasil, Osmar Loss, tiba-tiba dikaitkan dengan Persib Bandung. Menurut media Iran Estedade Sport, Osmar Loss merupakan calon kuat pelatih Maung Bandung -julukan Persib Bandung- musim depan.

“Osmar Vieira selangkah lagi berkarier di Liga Indonesia. Juara Liga Indonesia musim lalu, Persib Bandung, dikabarkan tertarik merekrut pelatih asal Brasil tersebut. Saat ini negosiasi antara kedua belah pihak sedang berlangsung,” tulis Estedade Football.

Persib Bandung disebut incar Oscar Loss. (Foto: Instagram/@estedadefootball)

“Jika kesepakatan berhasil dicapai, Osmar akan menangani salah satu klub paling berprestasi di sepakbola Indonesia. Kini menarik untuk dinantikan apakah mantan pelatih Persepolis itu akan memulai petualangan barunya di sepakbola Asia Tenggara atau tidak,” lanjut Estadade Football.

1. Punya Pengalaman Juara di Asia

Osmar Loss yang pernah menangani sejumlah klub Serie A Brasil seperti Corinthians dan Internacional, memiliki jam terbang di Asia. Ia pernah membawa Persepolis juara Liga 1 Iran 2023-2024.

Selanjutnya pada 2024-2025, Osmar Loss mengantarkan Buriram United juara Liga 1 Thailand, Piala FA Thailand, Piala Liga Thailand dan ASEAN Club Championship. Catatan ini yang membuat manajemen Persib Bandung kepincut kepada pelatih 50 tahun tersebut?

2. Bawa Mariano Peralta ke Persib Bandung?

Setelah disebut telah menjalin kesepakatan dengan Persija Jakarta, Mariano Peralta tiba-tiba merapat ke Persib Bandung. Akun X @GIBOLofficial juga membuat cocoklogi. Mereka menilai bukan tak mungkin Osmar Loss dan Mariano Peralta berkolaborasi di Persib Bandung.