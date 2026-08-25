Gabriel Martinelli Segera Gabung Klub Arab Saudi, Arsenal Incar Julian Alvarez dan Kenan Yildiz

JAKARTA - Penyerang sayap Arsenal, Gabriel Martinelli, dilaporkan semakin dekat dengan klub Arab Saudi, Al Hilal. Kedua tim dilaporkan telah mengalami kemajuan untuk mencapai kesepakatan transfer tersebut dalam beberapa hari terakhir.

1. Martinelli Segera Gabung Al Hilal

Menurut laporan Sky Sports, Selasa (25/8/2026), Martinelli mempertimbangkan dengan serius untuk bergabung dengan Al Hilal jika kedua klub mencapai kesepakatan.

Menjelang tercapainya kesepakatan mengenai nilai transfer, diperkirakan terdapat pula klausul sell-on (bagi hasil penjualan di masa depan) sebesar 20 persen dari keuntungan penjualan.

Penyerang sayap Arsenal Gabriel Martinelli (Instagram/@gabriel.martinelli)

2. Incar Pengganti Martinelli

Di sisi lain, Arsenal sedang menjajaki opsi penyerang baru sebelum tenggat waktu bursa transfer. Penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, masih menjadi target utama mereka.

Sementara itu, menurut laporan Sky Italia, nama penyerang Juventus, Kenan Yildiz, juga dikaitkan dengan Arsenal. Namun, saat ini penyerang sayap asal Turki tersebut mengalami cedera kaki kiri dan berpotensi harus absen dalam waktu lama.

Sky Italia melaporkan bahwa tim medis Juventus sedang mempertimbangkan berbagai metode untuk menemukan solusi terbaik. Namun, tidak menutup kemungkinan, Yildiz akan naik meja operasi sehingga dapat membuatnya absen selama beberapa pekan.