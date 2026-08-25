Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gabriel Martinelli Segera Gabung Klub Arab Saudi, Arsenal Incar Julian Alvarez dan Kenan Yildiz

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |14:34 WIB
Gabriel Martinelli Segera Gabung Klub Arab Saudi, Arsenal Incar Julian Alvarez dan Kenan Yildiz
Gabriel Martinelli Segera Gabung Klub Arab Saudi, Arsenal Incar Julian Alvarez dan Kenan Yildiz (Instagram/@gabriel.martinelli)
A
A
A

JAKARTA - Penyerang sayap Arsenal, Gabriel Martinelli, dilaporkan semakin dekat dengan klub Arab Saudi, Al Hilal. Kedua tim dilaporkan telah mengalami kemajuan untuk mencapai kesepakatan transfer tersebut dalam beberapa hari terakhir.

1. Martinelli Segera Gabung Al Hilal 

Menurut laporan Sky Sports, Selasa (25/8/2026), Martinelli mempertimbangkan dengan serius untuk bergabung dengan Al Hilal jika kedua klub mencapai kesepakatan.

Menjelang tercapainya kesepakatan mengenai nilai transfer, diperkirakan terdapat pula klausul sell-on (bagi hasil penjualan di masa depan) sebesar 20 persen dari keuntungan penjualan.

Penyerang sayap Arsenal Gabriel Martinelli (Instagram/@gabriel.martinelli)
Penyerang sayap Arsenal Gabriel Martinelli (Instagram/@gabriel.martinelli)

2. Incar Pengganti Martinelli

Di sisi lain, Arsenal sedang menjajaki opsi penyerang baru sebelum tenggat waktu bursa transfer. Penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, masih menjadi target utama mereka.

Sementara itu, menurut laporan Sky Italia, nama penyerang Juventus, Kenan Yildiz, juga dikaitkan dengan Arsenal. Namun, saat ini penyerang sayap asal Turki tersebut mengalami cedera kaki kiri dan berpotensi harus absen dalam waktu lama.

Sky Italia melaporkan bahwa tim medis Juventus sedang mempertimbangkan berbagai metode untuk menemukan solusi terbaik. Namun, tidak menutup kemungkinan, Yildiz akan naik meja operasi sehingga dapat membuatnya absen selama beberapa pekan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/45/3238081/xabi_alonso_senang_chelsea_menang_3_2_atas_fulham_di_liga_inggris_2026_2027-5w7Y_large.jpg
Respons Bahagia Xabi Alonso Chelsea Menang 3-2 atas Fulham di Liga Inggris 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/45/3237890/florian_wirtz_menjadi_sorotan_di_laga_newcastle_united_vs_liverpool_lfc-YTVc_large.jpg
Liverpool Tahan Newcastle United 2-2, Gary Neville: Alexander Isak dan Florian Wirtz Mahal Doang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/45/3237883/man_city_vs_bournemotuh-Ha5J_large.jpeg
Hasil Manchester City vs Bournemouth di Liga Inggris 2026-2027: The Citizens Comeback Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/45/3237833/erling_haaland-f8eE_large.jpeg
Prediksi Manchester City vs Bournemouth di Liga Inggris 2026-2027: Haaland Cs Raup Poin Sempurna?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/25/11/1742625/duel-puncak-final-leg-kedua-asean-hyundai-cup-2026-vietnam-vs-thailand-live-di-vision-quv.webp
Duel Puncak Final Leg Kedua ASEAN Hyundai Cup 2026! Vietnam vs Thailand Live di VISION+
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/25/beckham_putra.jpg
Persib Tanpa Bobotoh, Beckham Putra Kirim Pesan Menyentuh Jelang Lawan Manila Digger
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement