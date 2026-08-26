Kapten Manchester United Bruno Fernandes: Arsenal Layak Dihormati!

Bruno Fernandes merasa Arsenal layak dihormati untuk pencapaian musim lalu (Foto: Instagram/@brunofernandes8)

KAPTEN Manchester United, Bruno Fernandes, merasa Arsenal layak dihormati atas pencapaian musim lalu. Apalagi, mereka tampil bagus di dua kompetisi sulit sekaligus.

Arsenal sukses mengakhiri dahaga juara Liga Inggris musim lalu. Itu adalah gelar pertama mereka sejak terakhir kali pada 2003-2004 alias saat pasukan The Invincibles Arsene Wenger berjaya.

Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Instagram/arsenal)

Sayangnya, Arsenal gagal menjadi juara di Liga Champions. The Gunners takluk via adu penalti setelah menahan Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 sepanjang 90 hingga 120 menit di partai final.

1. Layak Dihormati

Pencapaian itu, menurut Bruno Fernandes, layak untuk dihormati. Sebab, Arsenal juga membuktikan jadi lawan yang alot di atas lapangan.

“Arsenal sangat luar biasa musim lalu. Sangat kuat, sangat sulit untuk dilawan. Tidak hanya di Liga Inggris, mereka juga mencapai final Liga Champions,” kata Bruno Fernandes, dinukil dari Sportskeeda, Rabu (26/8/2026).

“Mereka layak untuk dihormati dan seluruh (tim) Premier League harus memberikan itu kepada Arsenal,” tandas pesepakbola berpaspor Portugal tersebut.