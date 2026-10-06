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Luka Menalo Minta 27 Pemain Persib Siap Tempur Hadapi Jadwal Gila pada Oktober 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |04:34 WIB
Luka Menalo Minta 27 Pemain Persib Siap Tempur Hadapi Jadwal Gila pada Oktober 2026
Luka Menalo Minta 27 Pemain Persib Siap Tempur Hadapi Jadwal Gila pada Oktober 2026 (dok iLeague)
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BANDUNG - Penyerang sayap Persib Bandung, Luka Menalo, menyoroti padatnya jadwal pertandingan Maung Bandung pada Oktober 2026. Ia menilai Persib Bandung membutuhkan skuad komplet untuk menghadapi banyaknya pertandingan bulan ini. 

1. Jadwal Padat

Pada Oktober 2026, Persib Bandung dihadapkan pada agenda pertandingan padat. Skuad asuhan Igor Tolic dituntut membagi fokus di tiga ajang bergengsi sekaligus dalam waktu berdekatan, mulai dari panggung ASEAN Club Championship (ACC) 2026-2027, Super League 2026-2027, hingga fase krusial AFC Champions League Two (ACL2). 

Rentetan jadwal padat ini menuntut kesiapan menyeluruh dari 27 amunisi yang terdaftar dalam skuad utama Maung Bandung untuk bahu-membahu mengarungi ketatnya persaingan. Situasi jadwal yang super padat tersebut mendapat tanggapan dari penyerang sayap andalan Persib, Luka Menalo. 

Persib Bandung

Pemain berpaspor Bosnia Herzegovina ini memandang padatnya kalender pertandingan justru menjadi panggung pembuktian bagi kedalaman materi tim. Baginya, keterlibatan aktif 27 pemain untuk saling bergantian tampil di lapangan merupakan kunci utama agar Pangeran Biru mampu menjaga konsistensi performa dan stabilitas fisik di setiap pertandingan.

“Kami membutuhkan semua pemain dan ada banyak laga, banyak menit bermain untuk semua pemain. Saya pikir hal yang sama juga terjadi pada November dan Desember, juga akan ada banyak pertandingan. Ini gila, tetapi itulah profesi kami, itulah yang kami lakukan,” tutur Luka Menalo, melansir laman iLeague, Selasa (6/10/2026).

 

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