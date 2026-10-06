Shin Tae-yong Bahagia, Skuad Persija Kian Lengkap Jelang Hadapi PSIM Yogyakarta

DEPOK - Persija Jakarta mendapat kabar positif menjelang menghadapi PSIM Yogyakarta dalam lanjutan Super League 2026-2027. Sejumlah pemain yang sebelumnya absen karena cedera kini telah pulih dan siap berlaga.

1. Para Pemain Pulih

Andritany Ardhiyasa, Kwon Chang-hoong, dan Dony Tri Pamungkas adalah beberapa pemain yang telah pulih dari cedera. Kehadiran mereka membuat skuad Persija Jakarta semakin lengkap untuk menghadapi pertandingan Super League 2026-2027.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyambut positif kondisi tersebut karena untuk pertama kalinya sejak kompetisi dimulai timnya dapat mempersiapkan pertandingan tanpa pemain yang mengalami cedera. Persija dijadwalkan menghadapi PSIM Yogyakarta pada 10 Oktober 2026.

“Sekarang mereka hampir semuanya sudah pulih. Saya pikir untuk pertama kalinya sejak memasuki liga, kami dapat mempersiapkan pertandingan melawan PSIM Yogyakarta tanpa pemain yang cedera,” kata Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Selasa (6/10/2026).

Persija Jakarta vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)

Kondisi skuad yang semakin lengkap menjadi modal penting bagi Persija untuk melanjutkan tren positif di awal musim. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil meraih tiga kemenangan beruntun atas Borneo FC (1-0) Samarinda, Persib Bandung (2-1), dan Java United FC (1-0).

2. Evaluasi Pertahanan

Meski mencatat hasil sempurna dalam tiga pertandingan, Shin Tae-yong masih melihat adanya pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Salah satu perhatian utama pelatih asal Korea Selatan tersebut berada di sektor pertahanan.