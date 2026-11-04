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Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |13:44 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027
Persib Bandung vs Melbourne Victory di ACL 2 2026-2027. (Foto: Instagram/persib)
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MELBOURNE Persib Bandung menatap laga tandang penting dengan penuh percaya diri dalam lanjutan Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Kapten Persib, Marc Klok, dengan tegas menyatakan tekadnya untuk menjaga tren positif kemenangan saat bersua wakil Australia, Melbourne Victory.

Duel sarat gengsi ini dijadwalkan berlangsung di Stadion AAMI Park, Victoria, pada Rabu (4/12/2026) siang WIB. Menghadapi tim tuan rumah di kandang mereka tentu bukan perkara mudah bagi skuad Maung Bandung.

Kendati demikian, Klok melihat kondisi fisik kedua tim berada dalam situasi yang cukup adil. Pasalnya, Melbourne Victory juga baru saja melakoni jadwal padat serta perjalanan panjang dari Indonesia, sehingga faktor kebugaran akan menjadi ujian tersendiri bagi kedua kubu di lapangan.

Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan pada Selasa, 3 November 2026, Klok mengungkapkan antusiasmenya menyambut laga krusial ini. Pertandingan tersebut dinilai bukan sekadar laga tandang biasa, melainkan panggung pembuktian kualitas Persib di level Asia.

1. Arti Penting Tiga Poin di Australia

Semangat pantang menyerah dan hasrat untuk selalu menang telah mendarah daging dalam karakter permainan Persib. Klok menegaskan mentalitas tangguh tersebut wajib terus dipertahankan, baik saat berlaga di kompetisi domestik maupun kancah internasional.

Persib Bandung vs Melbourne Victory. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Melbourne Victory. (Foto: Instagram/persib)

Meski perjalanan di fase grup masih cukup panjang, meraup poin penuh di markas Melbourne Victory akan menjadi pernyataan kuat bagi kontestan lain. Kemenangan ini sekaligus menjadi langkah krusial untuk memuluskan jalan melangkah ke babak berikutnya.

"Bagi kami, ini adalah pertandingan yang sangat penting, jadi kami sangat bersemangat. Besok adalah pertandingan penting lainnya di mana kami tentu ingin menang. Jadi, mari kita lihat bagaimana kami bermain dan tentu saja kemenangan adalah bagian penting untuk lolos," ujar Klok, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (4/11/2026).

 

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