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Hitung-hitungan Persib Bandung Lolos 16 Besar ACL 2 2026-2027 Usai Hadapi Melbourne Victory

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |11:00 WIB
Hitung-hitungan Persib Bandung Lolos 16 Besar ACL 2 2026-2027 Usai Hadapi Melbourne Victory
Hitung-hitungan Persib Bandung Lolos 16 Besar ACL 2 2026-2027 Usai Hadapi Melbourne Victory (Instagram/@persib)
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JAKARTA - Hitung-hitungan Persib Bandung lolos ke babak 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027 usai laga melawan Melbounre Victory bakal diulas. Persib berada di atas angin karena menempati posisi pertama klasemen sementara Grup E ACL 2 2026-2027 dengan 9 poin. 

1. Melbourne Victory vs Persib Bandung

Persib Bandung akan bertamu ke kandang Melbourne Victory. Laga tersebut bakal berlangsung di Stadion AAMI Park, Rabu (4/11/2026) sore. 

Saat ini, Persib Bandung memimpin klasemen sementara dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Melbourne Victory berada di urutan berikutnya dengan 4 poin. 

FC Seoul berada di peringkat 3 dengan 3 poin. Sementara klub Vietnam, The Cong Viettel, berada di urutan buncit dengan 1 poin.

Persib Bandung vs Melbourne Victory. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Melbourne Victory. (Foto: Instagram/persib)

Diketahui, 2 tim terbaik di tiap grup berhak lolos ke babak 16 besar ACL 2. Persib Bandung bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar usai laga melawan Melbourne Victory. 

2. Hitung-hitungan Persib Lolos 16 Besar ACL 2 2026-2027 Usai Hadapi Melbourne Victory

Berikut hitung-hitungan Persib lolos ke 16 besar ACL 2 2026-2027 usai laga melawan Melbourne Victory:

Skenario pertama, Persib Bandung bakal mengamankan tempat di babak 16 besar jika menang melawan Melbourne Victory. Hasil ini akan menempatkan Persib di posisi puncak dengan 12 poin. 

Sementara itu, Melbourne yang kalah dari Persib maksimal bisa meraih 10 poin dengan 2 pertandingan tersisa. Di sisi lain, Seoul FC maksimal mengantongi 12 poin jika memenangi seluruh laga. Ini artinya, 12 poin sudah cukup bagi Persib untuk lolos. Tim asuhan Igor Tolic tersebut tak perlu bergantung pada pertandingan tim lain. 

Persib Bandung juga masih bisa lolos jika imbang melawan Melbourne Victory. Dengan hasil imbang ini, Persib mengantongi 10 poin dari 4 laga. 

 

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