Link Live Streaming Melbourne Victory vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027, Klik di Sini!

LINK live streaming Melbourne Victory vs Persib Bandung di matchday keempat Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Laga Persib Bandung melawan Melbourne Victory akan digelar di Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, Australia pada Rabu (4/11/2026) pukul 14.45 WIB.

1. Melbourne Victory Siap Balas Dendam

Aroma dendam menyerbak jelang pertandingan Melbourne Victory versus Persib Bandung. Pelatih Melbourne Victory, Giovanni Savarese, mengisyaratkan laga mendatang adalah momentum membalas kekalahan.

Persib Bandung gantian tandang ke markas Melbourne Victory. (Foto: Instagram/@persib)

Melbourne Victory takluk 0-2 dari Persib di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 28 Oktober 2026. Savarese mengatakan, timnya sudah belajar dari kekalahan dan siap merebut kemenangan.

"Semua pemain dalam kondisi yang baik. Kami telah beradaptasi, belajar, dan berkembang untuk dapat mengelola jenis pertandingan seperti ini setelah begitu banyak pertandingan," kata Savarese, Okezone mengutip dari laman resmi Melbourne Victory, Rabu (4/11/2026).

Momentum untuk pembalasan juga dirasakan pemain Melbourne Victory, Jordi Valadon. Sang gelandang bertahan mengatakan, kemenangan dalam laga mendatang adalah harga mati.

"Ini jelas merupakan pertandingan yang sangat penting, dan kompetisi yang sangat penting yang kami anggap serius, dan kami ingin tampil sebaik mungkin dan melaju sejauh mungkin. Jadi, kami menantikan untuk melanjutkan perjalanan itu besok," tegas Valadon.