Jelang Persib Bandung vs Arema FC, Aremania Diimbau Tak Datang ke GBLA!

HEAD of Communications Persib Bandung, Adhi Pratama, mengingatkan Aremania -suporter Arema FC- tidak hadir ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat Maung Bandung menjamu Arema FC pada Jumat 24 April 2026 pukul 15.30 WIB. Pasalnya, larangan suporter tandang masih berlaku hingga saat ini.

Pertemuan kedua tim tersaji dalam lanjutan pekan ke-29 Super League 2025-2026. Larangan ini merujuk secara spesifik pada Pasal 5 ayat 7 Regulasi Kompetisi Super League 2025-26.

Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) akan menggelar laga Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagam/@persib)

1. Komitmen Persib Bandung Ikuti Regulasi

Adhi Pratama menyatakan Persib Bandung berkomitmen penuh menjalankan arahan federasi demi kelancaran kompetisi. Alhasil, ia mengharapkan Aremania mematuhi aturan yang ada.

"Kami mengimbau rekan-rekan Aremania untuk tidak datang ke Stadion GBLA. Berdasarkan Pasal 5 ayat 7 regulasi musim ini, kehadiran suporter tamu masih dilarang," kata Adhi, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (22/4/2026).

"Kami berharap semua pihak menghormati aturan ini karena klub akan dimintai pertanggungjawaban penuh jika terjadi pelanggaran," tambah Adhi.