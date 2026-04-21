Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Gagal Menang Lawan Dewa United, Eliano Reijnders: Kami Masih di Jalur Juara!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |22:05 WIB
Eliano Reijnders menegaskan Persib Bandung masih calon kuat juara Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PEMAIN Persib Bandung Eliano Reijnders menyatakan timnya masih terjaga dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Ia meyakini itu meski Persib Bandung baru saja bermain 2-2 dengan Dewa United dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Internasional Banten, Serang, Senin 20 April 2026.

1. Persib Bandung Dipepet Borneo FC

Saat ini skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berada di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 65 poin. Di posisi kedua ada Borneo FC dengan 63 poin, alias cuma terpaut dua angka saja dari Persib Bandung.

Aksi Thom Haye di laga Dewa United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@persib)

Eliano Reijnders mengatakan hasil akhir memang tidak sesuai harapan Persib Bandung. Akan tetapi, Persib Bandung masih sanggup meraih poin sekaligus kukuh di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026.

"Hal bagusnya, kami masih berada di jalur (juara) dan akan kembali fokus untuk pertandingan yang akan datang," kata Eliano Reijnders, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (21/4/2026).

2. Persib Bandung Telat Panas

Pemain Timnas Indonesia itu mengakui Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sempat tidak tampil apik sehingga tertinggal 0-2 lebih dulu dari Dewa United. Namun, lewat perjuangan ekstra, skuad asuhan Bojan Hodak mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

 "Kami memulai pertandingan dengan tidak terlalu bagus. Tapi, setelah itu, kami bisa mengembangkan permainan hingga akhirnya bisa imbang 2-2," kata adik dari pemain Manchester City Tijjani Reijnders ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement