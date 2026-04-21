Persib Bandung Gagal Menang Lawan Dewa United, Eliano Reijnders: Kami Masih di Jalur Juara!

PEMAIN Persib Bandung Eliano Reijnders menyatakan timnya masih terjaga dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Ia meyakini itu meski Persib Bandung baru saja bermain 2-2 dengan Dewa United dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025-2026 di Stadion Internasional Banten, Serang, Senin 20 April 2026.

1. Persib Bandung Dipepet Borneo FC

Saat ini skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berada di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 65 poin. Di posisi kedua ada Borneo FC dengan 63 poin, alias cuma terpaut dua angka saja dari Persib Bandung.

Eliano Reijnders mengatakan hasil akhir memang tidak sesuai harapan Persib Bandung. Akan tetapi, Persib Bandung masih sanggup meraih poin sekaligus kukuh di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026.

"Hal bagusnya, kami masih berada di jalur (juara) dan akan kembali fokus untuk pertandingan yang akan datang," kata Eliano Reijnders, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (21/4/2026).

2. Persib Bandung Telat Panas

Pemain Timnas Indonesia itu mengakui Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sempat tidak tampil apik sehingga tertinggal 0-2 lebih dulu dari Dewa United. Namun, lewat perjuangan ekstra, skuad asuhan Bojan Hodak mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

"Kami memulai pertandingan dengan tidak terlalu bagus. Tapi, setelah itu, kami bisa mengembangkan permainan hingga akhirnya bisa imbang 2-2," kata adik dari pemain Manchester City Tijjani Reijnders ini.