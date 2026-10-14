Polisi Bersama Masyarakat, Polres Malang Serahkan Bantuan Rombong UMKM ke Aremania

Polres Malang Polda Jawa Timur menyerahkan bantuan rombong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada Aremania (Foto: Polres Malang)

​MALANG - Polres Malang Polda Jawa Timur menyerahkan bantuan rombong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada Aremania. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan, aksi sosial ini merupakan wujud nyata semangat ‘Polisi Bersama Masyarakat’ sesuai arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Polres Malang menggelar apel sore yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan rombong UMKM secara simbolis kepada perwakilan koordinator lapangan (korlap) Aremania di Lapangan Apel Mapolres Malang, Rabu (14/10/2026). Bantuan rombong UMKM beserta isinya tersebut diserahkan langsung oleh Kapolres Malang kepada 10 ketua korlap Aremania.

1. Wujud Nyata

​Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian kepolisian dalam mendukung perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dan komunikasi harmonis bersama komunitas suporter.

​Adapun 10 korlap Aremania yang menerima bantuan rombong UMKM tersebut yakni Ali dari Kepanjen, Porong dari Gondanglegi, Yudis dari Pakisaji, Bagas dari Ngajum, serta Didik dari Turen. Bantuan serupa juga diserahkan kepada Reno dari Wajak, Begy dari Singosari, Duwan dari Pagelaran, Okim dari Lawang, dan Yusuf dari Donomulyo.

AKBP Rulian Syauri menyampaikan penyerahan bantuan ini merupakan komitmen Polres Malang dalam menindaklanjuti dan mengimplementasikan arahan terbaru Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Dalam commander wish-nya, Kapolri menekankan agar kehadiran jajaran Kepolisian tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), melainkan harus mampu memahami, mendengar aspirasi, serta memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.

"Bantuan rombong UMKM ini merupakan bentuk kepedulian dan wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat,” ujar Rulian, Rabu (14/10/2026).

“Sebagaimana penekanan Bapak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, tugas kepolisian tidak hanya sekadar menjaga keamanan, tetapi juga harus hadir memberi manfaat nyata, memahami kebutuhan warga, serta membantu menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat, termasuk rekan-rekan Aremania," sambungnya.

2. Lanjutkan Program

​Rulian menjelaskan penyerahan 10 unit rombong UMKM ini merupakan tahap awal. Polres Malang berencana untuk melanjutkan program ini pada tahap-tahap berikutnya agar menjangkau lebih banyak wilayah dan komunitas suporter.

"Penyerahan bantuan rombong UMKM kepada 10 korlap hari ini merupakan tahap pertama. Ke depan, program ini akan terus berlanjut ke tahap selanjutnya agar semakin banyak rekan-rekan Aremania di wilayah lain yang merasakan manfaatnya," jelasnya.