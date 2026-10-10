Hasil Super League 2026-2027: Arema FC Imbang Dramatis, Persita Tangerang Amankan Poin Penuh

MALANG — Dua laga sengit pada pekan keempat Super League 2026-2027 telah rampung digelar pada Sabtu (10/10/2026) sore WIB. Arema FC harus rela berbagi angka usai ditahan imbang Bhayangkara FC, sementara Persita Tangerang sukses mencuri kemenangan tipis dari kandang Garudayaksa FC.

1. Arema FC Nyaris Kalah

Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Arema FC harus puas meraih satu poin setelah menyudahi laga dengan skor 2-2 melawan Bhayangkara FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Bhayangkara FC yang tampil agresif sejak awal babak pertama sempat mengejutkan tuan rumah melalui gol cepat Matias Ocampos pada menit ke-15. Tim berjuluk The Guardians tersebut bahkan berhasil menggandakan keunggulan via aksi Milan Ristovski pada menit ke-31.

Tertinggal dua gol, tim berjuluk Singo Edan tampil menekan pada paruh kedua dan memperkecil kedudukan lewat gol Vinicius pada menit ke-52. Arema FC akhirnya menyamakan skor menjadi 2-2 melalui gol Samuel Otusanya pada menit ke-60 yang bertahan hingga laga usai.

Arema FC vs Bhayangkara FC

2. Persita Curi Poin dari Garudayaksa FC

Pada pertandingan lainnya, Persita Tangerang berhasil mencuri tiga poin penuh dari markas Garudayaksa FC. Tim berjuluk Pendekar Cisadane tersebut menutup laga dengan kemenangan tipis 2-1.

Dua gol kemenangan Persita dicetak oleh Alexandre Ramalingom pada menit ke-46 dan Aleksa Andrejic pada masa injury time (90+2'). Sementara itu, Garudayaksa FC hanya mampu membalas satu gol via Brian Rubio pada menit ke-75.

(Rivan Nasri Rachman)

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