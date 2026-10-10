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Hasil PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027: Pesta Gol 4-0, Macan Kemayoran Puncaki Klasemen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |17:36 WIB
Hasil PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027: Pesta Gol 4-0, Macan Kemayoran Puncaki Klasemen
Suasana laga PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/persija)
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BANTUL Persija Jakarta tampil perkasa saat melumat tuan rumah PSIM Yogyakarta dengan skor telak 4-0 pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10/2026) sore WIB. Hasil sempurna ini makin mengukuhkan posisi Macan Kemayoran di puncak klasemen sementara dengan koleksi 12 poin penuh sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija langsung bermain agresif sejak awal babak pertama dengan mengurung pertahanan PSIM demi mencetak gol cepat.

Pada menit ke-19, peluang emas didapat Persija melalui Arlyansyah Abdulmanan, tetapi tembakannya masih melayang di atas mistar. Tak lama kemudian, giliran Witan Sulaeman yang menebar ancaman meski sepakannya masih melenceng tipis dari gawang Cahya Supriadi.

Kendali permainan terus dipegang Persija hingga menit ke-30, sedangkan PSIM berupaya keluar dari tekanan lewat skema serangan balik. Tembakan keras Rayhan Hannan sempat memaksa Cahya bekerja ekstra keras menepis bola, sebelum babak pertama ditutup dengan skor imbang 0-0.

PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Persija sempat mencetak gol pada menit ke-55 lewat Arlyansyah, namun dianulir wasit akibat posisi offside. Pertandingan berjalan sengit dengan aksi saling jual-beli serangan dari kedua tim.

Kebuntuan Macan Kemayoran akhirnya pecah pada menit ke-76 setelah Alexander Jeremejeff berhasil menggetarkan jala gawang PSIM. Gelombang tekanan Persija berlanjut hingga Stjepan Loncar menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-80.

 

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