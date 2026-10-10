Hasil Babak Pertama PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta: Sengit, Skor Masih 0-0

BANTUL — Duel sengit tersaji pada pekan keempat Super League 2026-2027 antara PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10/2026) sore WIB. Hingga peluit tanda turun minum dibunyikan, kedua tim masih sama kuat dengan skor kacamata 0-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak peluit kick-off dibunyikan, Persija Jakarta langsung mengambil inisiatif permainan dengan tampil agresif. Tim ibu kota langsung menggempur lini pertahanan PSIM demi mencari gol cepat di awal laga.

Memasuki menit ke-19, Persija memperoleh peluang emas lewat aksi Arlyansyah Abdulmanan. Sayangnya, tendangan pemain muda tersebut masih melambung di atas mistar gawang tuan rumah.

Tak lama berselang, giliran Witan Sulaeman yang menebar ancaman ke jantung pertahanan tim kebanggaan Brajamusti. Namun, sepakan terarahnya masih meluncur tipis di atas gawang Cahya Supriadi.

Memasuki menit ke-30, Persija masih memegang kendali permainan atas PSIM. Di sisi lain, PSIM tetap memberikan perlawanan sengit melalui skema serangan balik cepat.

PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Rayhan Hannan nyaris memecah kebuntuan dan memaksa kiper Cahya Supriadi bekerja ekstra keras. Beruntung, sepakan keras Hannan masih mampu ditepis dengan gemilang oleh penjaga gawang utama skuad Laskar Mataram tersebut.