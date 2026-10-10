Persija Jakarta Waspadai Ambisi PSIM Yogyakarta Raih Kemenangan Perdana di Super League 2026-2027

YOGYAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, sadar PSIM Yogyakarta mengusung ambisi meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027. Karena itu, ia meminta anak asuhnya untuk waspada.

Pertemuan kedua tim akan terjadi dalam pekan keempat Super League 2026-2027. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (10/10/2026) sore WIB.

1. Habis-habisan

Shin menyatakan tim asuhannya akan berusaha habis-habisan untuk meraih tiga poin dalam laga nanti. Kendati demikian, ia menyadari tidak akan mudah karena PSIM mengusung misi bangkit.

Sebatas informasi Laskar Mataram baru meraih satu poin dalam tiga laga terakhir dalam kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Sementara itu, Persija belum terkalahkan dalam tiga laga terakhir.

"Target kami tentu meraih tiga poin pada pertandingan besok. Memang, PSIM Yogyakarta belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir,” kata Shin dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (10/10/2026).

“Namun, mereka tetap merupakan tim yang bagus. Jika melihat permainan yang ditampilkan, mereka memiliki kualitas yang cukup baik," tambah pria asal Korea Selatan itu.