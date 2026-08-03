Fantastis, Erick Thohir Sebut Pendapatan Liga Indonesia Tembus Rp705 Miliar per Musim

Erick Thohir menyebut pendapatan Liga Indonesia mencapai Rp705 per musim (Foto: Okezone/Yuwantoro Winduajie)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkap fakta soal pendapatan Liga Indonesia yang menembus Rp705 miliar per musim. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan adanya perkembangan pesat industri sepak bola Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir.

Fakta itu diungkap Erick dalam Kongres Biasa PSSI 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (3/8/2026). Pendapatan tersebut tentunya berdampak langsung pada kondisi keuangan klub.

1. Pemasukan Lebih Besar

Erick menuturkan, klub-klub Liga 1 maupun Liga 2 memperoleh pemasukan yang lebih besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Besarnya angka tersebut tentu sangat melegakan.

"Kalau kita lihat, pendapatan liga per musim sekarang sudah mencapai Rp705 miliar. Ini perkembangan yang sangat baik," kata Erick, Senin (3/8/2026).

"Klub-klub Liga 1 maupun Liga 2 kini mendapatkan pemasukan yang jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun lalu,” sambung pria yang juga Menpora RI itu.

“Silakan nanti dicek sendiri, bandingkan pendapatan klub dari liga tiga tahun lalu dengan sekarang," tukas Erick.

2 Modal Penting

Mantan Presiden Inter Milan itu menuturkan, perkembangan liga menjadi modal penting bagi kemajuan sepakbola nasional. Bahkan, ia menyebut kompetisi sepakbola saat ini merupakan liga olahraga dengan nilai ekonomi terbesar di Indonesia.

"Setelah tiga tahun terakhir, liga kita sudah berkembang dengan pendapatan mencapai Rp705 miliar. Saya rasa ini merupakan liga olahraga terbesar di Indonesia. Tidak ada liga olahraga lain yang memiliki pendapatan sebesar itu," kata Erick.