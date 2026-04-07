Prediksi Real Madrid vs Bayern Munich di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026: Die Roten Sanggup Menang di Santiago Bernabeu?

MADRID – Prediksi Real Madrid vs Bayern Munich di leg I perempatfinal Liga Champions 2025-2026 menarik untuk dibahas. Apalagi ada peluang Die Roten –julukan Bayern– yang berstatus tim tamu, bakal menyulitkan Madrid di Stadion Santiago Bernabeu.

Panggung tertinggi sepak bola Eropa kembali menyajikan duel klasik penguasa Benua Biru saat Real Madrid menjamu Bayern Munich pada Rabu 8 April 2026 dini hari WIB. Laga ini menandai pertemuan ke-29 bagi kedua klub Raksasa tersebut, menjadikannya pertandingan yang paling sering dimainkan dalam sejarah kompetisi ini.

Real Madrid menatap laga ini dengan kondisi yang cukup kontras. Meski berstatus sebagai penguasa Eropa dengan 15 trofi, skuad asuhan Alvaro Arbeloa ini tengah mencari konsistensi setelah kekalahan mengejutkan 1-2 dari Mallorca di Liga Spanyol 2025-2026 akhir pekan lalu.

Hasil tersebut membuat jarak Madrid dengan Barcelona melebar menjadi tujuh poin di klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026. Melihat kondisi itu, trofi Liga Champions kini menjadi prioritas utama bagi Los Blancos –julukan Madrid.

Berbeda dengan tuan rumah, Bayern Munich datang ke Santiago Bernabeu dengan kepercayaan diri setinggi langit. Di bawah komando Vincent Kompany, The Bavarians menjelma menjadi kekuatan yang sangat dominan musim ini.

Bayern memuncaki klasemen Liga Jerman 2025-2026 dengan keunggulan sembilan poin dan mencatatkan rekor mengerikan, hanya kalah dua kali dari 43 pertandingan di semua kompetisi musim ini.

1. Pertemuan Real Madrid vs Bayern Munich

Secara historis, Real Madrid memegang keunggulan tipis dengan 13 kemenangan berbanding 11 milik Bayern. Menariknya, Madrid tidak terkalahkan dalam sembilan pertemuan terakhir mereka melawan wakil Jerman tersebut sejak tahun 2012.

Bahkan, ada mitos kuat yang menyertai, dalam empat kesempatan terakhir Real Madrid berhasil menyingkirkan Bayern di fase gugur, mereka selalu mengakhiri musim sebagai juara Liga Champions.

Namun, rekor sembilan laga tanpa kalah milik Madrid akan diuji oleh tren 13 laga tak terkalahkan milik Bayern. Skuad asuhan Kompany baru saja menunjukkan mental baja lewat kemenangan comeback dramatis 3-2 atas Freiburg berkat dwigol Tom Bischof dan gol penentu Lennart Karl di menit ke-99.

Dengan produktivitas tinggi, termasuk kemenangan agregat 10-2 atas Atalanta di babak sebelumnya, Bayern bukanlah lawan yang mudah digertak.