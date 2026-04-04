Hasil Mallorca vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: Los Blancos Kalah Dramatis 1-2

PALMA – Hasil Real Mallorca vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Iberostar, Palma, Sabtu (4/4/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Los Piratas!

Dua gol Mallorca disarangkan Manu Morlanes (42’) dan Vedat Muriqi (90+1’). Sementara, satu-satunya gol Madrid dicetak oleh Eder Militao (88’).

Real Mallorca vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: La Liga)

Jalannya Pertandingan

Dominasi diperlihatkan Madrid sejak peluit dibunyikan. Delapan peluang dengan empat di antaranya tepat sasaran, tercipta sepanjang 45 menit babak pertama.

Tapi, peluang pertama didapat Mallorca lewat sundulan Muriqi yang melebar di menit ke-15. Selang semenit, Madrid memetik peluang via sundulan Manuel Angel yang ditangkap Leo Roman.

Kans berikutnya datang di menit ke-33 dari kaki Arda Guler. Sepakannya dari tengah kotak penalti sayangnya masih bisa ditepis kiper. Keasyikan menyerang, gawang Madrid justru bobol!

Umpan silang Pablo Maffeo dari sisi kanan mampu disambar dengan tembakan oleh Morlanes di menit ke-42. Mallorca pun unggul 1-0 hingga turun minum.