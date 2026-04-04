Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Mallorca vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |12:12 WIB
Jadwal dan link live streaming Mallorca vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – RCD Mallorca akan menjamu Real Madrid dalam lanjutan kompetisi La Liga 2025-2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 4 April 2026 pukul 21.10 WIB dan dapat disaksikan melalui live streaming di VISION+. Klik di sini untuk nonton streaming. 

Laga ini diprediksi berlangsung menarik karena Real Madrid masih berusaha menjaga konsistensi performa mereka di papan atas klasemen. Memasuki fase akhir musim, setiap pertandingan menjadi sangat penting bagi Los Blancos untuk mempertahankan peluang dalam perebutan gelar juara.

Real Mallorca vs Real Madrid (Foto: La Liga)

Hingga pekan ke-29, Real Madrid berada di peringkat kedua klasemen sementara La Liga dengan koleksi 69 poin dari 22 kemenangan. Memasuki fase krusial kompetisi, Los Blancos tentu membutuhkan performa terbaik untuk terus menjaga peluang dalam persaingan papan atas.

Kabar baik pun datang bagi Madrid menjelang laga tandang melawan RCD Mallorca. Vinícius Júnior dipastikan tidak mengalami cedera serius setelah memperkuat Brazil national football team. Meski sempat menjalani pemulihan akibat kelelahan otot, pemain berusia 25 tahun tersebut dilaporkan dalam kondisi aman dan berpeluang tampil saat menghadapi Mallorca.

Sementara itu, Mallorca diprediksi akan tampil maksimal di hadapan pendukungnya sendiri. Bermain di kandang menjadi kesempatan bagi Mallorca untuk memberikan perlawanan sengit sekaligus mencoba mengamankan poin penting dari salah satu tim terbesar di Spanyol.

Dengan kompetisi yang semakin mendekati akhir musim, pertandingan seperti ini bisa menjadi penentu bagi kedua tim. Real Madrid tentu ingin membawa pulang tiga poin penuh, sementara Mallorca berharap mampu memanfaatkan dukungan publik tuan rumah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement