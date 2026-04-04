Jadwal dan Link Live Streaming Mallorca vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026

JAKARTA – RCD Mallorca akan menjamu Real Madrid dalam lanjutan kompetisi La Liga 2025-2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 4 April 2026 pukul 21.10 WIB dan dapat disaksikan melalui live streaming di VISION+.

Laga ini diprediksi berlangsung menarik karena Real Madrid masih berusaha menjaga konsistensi performa mereka di papan atas klasemen. Memasuki fase akhir musim, setiap pertandingan menjadi sangat penting bagi Los Blancos untuk mempertahankan peluang dalam perebutan gelar juara.

Hingga pekan ke-29, Real Madrid berada di peringkat kedua klasemen sementara La Liga dengan koleksi 69 poin dari 22 kemenangan. Memasuki fase krusial kompetisi, Los Blancos tentu membutuhkan performa terbaik untuk terus menjaga peluang dalam persaingan papan atas.

Kabar baik pun datang bagi Madrid menjelang laga tandang melawan RCD Mallorca. Vinícius Júnior dipastikan tidak mengalami cedera serius setelah memperkuat Brazil national football team. Meski sempat menjalani pemulihan akibat kelelahan otot, pemain berusia 25 tahun tersebut dilaporkan dalam kondisi aman dan berpeluang tampil saat menghadapi Mallorca.

Sementara itu, Mallorca diprediksi akan tampil maksimal di hadapan pendukungnya sendiri. Bermain di kandang menjadi kesempatan bagi Mallorca untuk memberikan perlawanan sengit sekaligus mencoba mengamankan poin penting dari salah satu tim terbesar di Spanyol.

Dengan kompetisi yang semakin mendekati akhir musim, pertandingan seperti ini bisa menjadi penentu bagi kedua tim. Real Madrid tentu ingin membawa pulang tiga poin penuh, sementara Mallorca berharap mampu memanfaatkan dukungan publik tuan rumah.