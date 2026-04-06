Jadwal Perempatfinal Liga Champions 2025-2026 Minggu Ini: Real Madrid vs Bayern Munich, PSG Jamu Liverpool

JADWAL Perempatfinal Liga Champions 2025-2026 minggu ini menarik untuk diulas. Ada empat laga seru di mana dua cukup mencuri perhatian yakni Real Madrid vs Bayern Munich dan Paris Saint-Germain (PSG) menghadapi Liverpool.

Liga Champions 2025-2026 sudah memasuki babak perempatfinal. Delapan tim terbaik di Eropa siap memperebutkan empat tiket untuk menuju semifinal.

1. Dua Raja Eropa

Dua tim pengoleksi gelar terbanyak yakni Real Madrid (15) dan Bayern Munich (6) akan bertemu di perempatfinal. Duel keduanya dijamin seru lantaran ada gengsi yang dipertaruhkan.

Madrid memang tengah limbung di Liga Spanyol. Tapi, Los Blancos selalu bisa menjelma menjadi monster menakutkan bila bicara Liga Champions. Bayern tentu patut waspada.

2. PSG vs Liverpool

Lalu, ada duel ulangan 16 besar Liga Champions 2024-2025 antara juara bertahan PSG melawan Liverpool. The Reds tentu penasaran untuk balas dendam usai musim lalu disingkirkan via adu penalti.

Kondisi kedua klub cukup bertolak belakang. PSG tengah berlari kencang di Liga Prancis sementara Liverpool praktis tinggal mengharapkan Liga Champions sebagai ajang untuk mendulang trofi musim ini.