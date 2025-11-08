Hasil Persis Solo vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Dramatis, Gol Cleylton Santos Selamatkan Laskar Sambernyawa dari Kekalahan!

HASIL Persis Solo vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 menarik diulas. Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- bisa selamat dari kekalahan karena laga berakhir imbang 2-2.

Duel Persis Solo vs PSIM Yogyakarta yang bertajuk Derbi Mataram itu berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (8/11/2025) malam WIB. Gol telat Cleylton Santos pada menit ke-90+7 membawa Persis Solo selamat dari kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persis Solo yang bermain di hadapan publiknya sendiri tampil cukup agresif sejak menit awal. Meski begitu, tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu masih kesulitan menembus pertahanan solid yang dimiliki PSIM Yogyakarta.

Laskar Sambernyawa mencatat peluang pertama di menit ke-24 lewat tendangan Zanadin Fariz yang masih bisa ditangkap Cahya Supriadi. Berselang dua menit, PSIM Yogyakarta berhasil membuka keran golnya lewat sepakan keras Deri Corfe.

Persis Solo mencoba untuk merespons gol tersebut. Mereka nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-34 lewat tandukan keras Gervane Kastaneer. Namun sayangnya, sundulan itu masih melambung tipis di atas mistar gawang PSIM Yogyakarta.

Pada menit ke-42, PSIM Yogyakarta kembali jebol gawang tuan rumah lewat tendangan Ze Valente usai memanfaatkan umpan tarik Fahreza Sudin. Alhasil, Laskar Mataram untuk sementara unggul 2-0 atas Persis Solo.