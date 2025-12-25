Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Momen Natal Bintang Persebaya Surabaya Gali Freitas yang Pertama Kali Jauh dari Keluarga di Timor Leste

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |07:53 WIB
Momen Natal Bintang Persebaya Surabaya Gali Freitas yang Pertama Kali Jauh dari Keluarga di Timor Leste
Gali Freitas kala membela Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
MOMEN Natal bintang Persebaya Surabaya, Gali Freitas, agak berbeda pada tahun ini. Sebab, dia harus merayakannya jauh dari keluarga besarnya yang berada di Timor Leste.

Ini jadi pertama kalinya bagi Gali Freitas melewati Natal jauh dari keluarga. Namun, kehadiran sang istri di Surabaya menjadi penguat tersendiri baginya dalam menjalani Natal perdana bersama Persebaya.

Gali Freitas. (Foto: Media Officer Persebaya)

1. Tak Bisa Pulang Kampung

Gali Freitas tidak bisa pulang kampung karena skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- memang sedang menyiapkan diri untuk melawan Persijap Jepara dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pada 28 Desember 2025.

Gali menceritakan baru pertama kalinya dia tidak merayakan Natal bersama keluarga besar. Akan tetapi, dia menilai hal itu bukan menjadi sebuah masalah besar untuk saat ini.

“Ini baru pertama kali saya merasakan Natal jauh dari keluarga. Tapi saya merasa beruntung,” ujar Gali dilansir dari laman Persebaya, Kamis (25/12/2025).

 

