HASIL Persik Kediri vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- ditahan 1-1.
Duel Persik vs Persebaya yang bertajuk Derby Jatim ini berlangsung di Stadion Joko Samudro, Gresik, Jumat (7/11/2025) malam WIB. Laga ini turut diwarnai 1 kartu merah yang diberikan kepada pemain Persebaya, Francisco Rivera pada menit ke-76.
Persebaya sebenarnya unggul lebih dahulu via aksi Catur pada menit ke-53. Tetapi, Persik membalas langsung gol itu pada menit ke-63 lewat aksi Jose Enrique Rodriguez.
Jalannya Pertandingan
Persik dan Persebaya memulai babak pertama dengan bermain ngotot karena ingin buka keunggulan lebih dahulu. Persik pun mendapat peluang emas pada menit ke-12. Sayangnya, sepakan keras Erza Walian belum bisa berbuah gol.
Skuad Bajul Ijo pun tak tinggal diam. Mereka juga mendapat peluang emas lewat Perovic pada menit ke-30. Sayangnya, sundulannya masih melambung tipis di atas mistar gawang Persik.
Sampai akhir babak pertama, belum ada gol yang tercipta. Sementara waktu, Persik dan Persebaya masih bermain sama kuat 0-0.