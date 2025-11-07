Hasil Persik Kediri vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Bajul Ijo Ditahan 1-1!

HASIL Persik Kediri vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- ditahan 1-1.

Duel Persik vs Persebaya yang bertajuk Derby Jatim ini berlangsung di Stadion Joko Samudro, Gresik, Jumat (7/11/2025) malam WIB. Laga ini turut diwarnai 1 kartu merah yang diberikan kepada pemain Persebaya, Francisco Rivera pada menit ke-76.

Persebaya sebenarnya unggul lebih dahulu via aksi Catur pada menit ke-53. Tetapi, Persik membalas langsung gol itu pada menit ke-63 lewat aksi Jose Enrique Rodriguez.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persik dan Persebaya memulai babak pertama dengan bermain ngotot karena ingin buka keunggulan lebih dahulu. Persik pun mendapat peluang emas pada menit ke-12. Sayangnya, sepakan keras Erza Walian belum bisa berbuah gol.

Skuad Bajul Ijo pun tak tinggal diam. Mereka juga mendapat peluang emas lewat Perovic pada menit ke-30. Sayangnya, sundulannya masih melambung tipis di atas mistar gawang Persik.

Sampai akhir babak pertama, belum ada gol yang tercipta. Sementara waktu, Persik dan Persebaya masih bermain sama kuat 0-0.