HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSBS Biak vs Persita Tangerang di Super League 2025-2025: Comeback Dramatis! Badai Pasifik Menang 2-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |17:44 WIB
Hasil PSBS Biak vs Persita Tangerang di Super League 2025-2025: <i>Comeback</i> Dramatis! Badai Pasifik Menang 2-1
Suasana laga PSBS Biak vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persita.official)
A
A
A

SLEMAN PSBS Biak menang dramatis atas Persita Tangerang di pekab ke-12 Super League 2025-2026, pada Kamis (6/11/2025) sore WIB. Bermain di Stadion Maguwohardjo, Sleman, tim berjuluk Badai Pasifik itu tepatnya menang comeback dengan skor 2-1!

Berstatus tim tuan rumah, PSBS sejatinya sempat tertinggal di menit 10 gara-gara gol bunuh diri Sandro Anibal. Namun, PSBS mampu bangkit di akhir babak kedua berkat gol Ruyery Blanco (69’) dan Yano Putra (90+2’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awal pertandingan, Persita Tangerang langsung tampil menekan. Tim besutan Carlos Pena itu berupaya mencuri keunggulan dengan permainan cepat.

Tak butuh waktu lama, Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- mampu mencuri keunggulan lewat gol bunuh diri Sandro Embalo (10'). Unggul satu gol, Persita tak puas.

PSBS Biak vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persita.official)
PSBS Biak vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persita.official)

Mereka terus menekan pertahanan PSBS Biak. Namun, Badai Pasifik -julukan PSBS Biak- melawan lewat serangan balik kilat. Walau begitu, kedua tim masih menemukan peluang terbaik.

Pada akhirnya, Persita mengunci keunggulan di babak pertama dengan skor 1-0.

 

Halaman:
1 2
      
