HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bhayangkara FC vs Bali United di Super League 2025-2026: 10 Pemain Serdadu Tridatu Keok 1-2!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |17:41 WIB
Hasil Bhayangkara FC vs Bali United di Super League 2025-2026: 10 Pemain Serdadu Tridatu Keok 1-2!
Bhayangkara FC vs Bali United. (Foto: Bali United)
A
A
A

HASIL Bhayangkara FC vs Bali United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- keok 1-2.

Laga seru tersebut digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (7/11/2025) sore WIB. Bali United harus main dengan 10 orang saja dalam laga ini karena Tim Receveur dikartu merah wasit pada menit ke-82.

Bhayangkara FC vs Bali United

Bhayangkara FC menang berkat dua gol Dendy Sulistiawan (4’) dan Slavko Damjanovic (84’). Sementara itu, Bali United hanya bisa balas satu gol via aksi Made Andhika (60’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bhayangkara FC berhasil unggul cepat atas Bali United pada awal babak pertama. Kepastian itu didapat setelah Dendy Sulistyawan mampu memanfaatkan umpan Ryan Kurnia untuk menjadi gol pada menit ke-4.

Bali United berusaha merespons gol tim tuan rumah. Akan tetapi, pertahanan Bhayangkara FC masih cukup kukuh sampai dengan pertengahan babak pertama.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu, Bhayangkara FC masih unggul 1-0 atas Bali United.

 

Telusuri berita bola lainnya
