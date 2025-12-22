Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kata-Kata Hokky Caraka Usai Cetak Gol Tendangan Salto Spektakuler di Laga Persita Tangerang vs Persik Kediri

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |19:02 WIB
Kata-Kata Hokky Caraka Usai Cetak Gol Tendangan Salto Spektakuler di Laga Persita Tangerang vs Persik Kediri
Simak kata-kata Hokky Caraka usai cetak gol tendangan salto spektakuler di laga Persita Tangerang vs Persik Kediri (Foto: Instagram/@hokkycaraka_)
A
A
A

TANGERANG – Kata-kata Hokky Caraka usai cetak gol tendangan salto di laga Persita Tangerang vs Persik Kediri mencuri perhatian. Sebab, ia memilih untuk tetap membumi.

Duel Persita Tangerang vs Persik Kediri itu merupakan matchday 14 Super League 2025-2026. Laga itu digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Minggu 21 Desember 2025 sore WIB.

Hokky Caraka cetak gol salto (Foto: Instagram/@persita.official)

Pertandingan itu berakhir dengan skor 3-0 untuk tuan rumah. Dua dari tiga gol Persita disumbangkan Hokky (66’, 69’). Sementara, satu gol lainnya dicetak Eber Bessa (82’).

1. Tendangan Salto!

Gol kedua Hokky di laga tersebut mencuri perhatian. Pasalnya, ia menceploskan bola ke gawang Persik lewat tendangan salto!

Walau golnya mendapat banyak pujian, Hokky memilih merendah. Ia mengaku pertandingan melawan Persik itu sulit dilakoni Persita.

“Laga yang sulit. Saya bangga bermain untuk tim ini dan sangat senang membantu mereka meraih hasil yang diinginkan,” tulis Hokky dalam akun Instagram pribadinya @hokkycaraka_, Senin (22/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/49/3191284/persija_jakarta-h9Mf_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Semen Padang vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/49/3191318/psbs_biak_vs_bali_united-XmQ8_large.jpg
Hasil PSBS Biak vs Bali United di Super League 2025-2026: Serdadu Tridatu Menang Telak 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/49/3191286/figo_dennis-5Ht2_large.jpg
Semen Padang vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Bakal Salip Persib Bandung di Klasemen Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/49/3191278/persija_jakarta-XoNq_large.jpg
Jelang Semen Padang vs Persija Jakarta, Macan Kemayoran Kirim Doa untuk Korban Bencana Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658799/sea-games-2025-atlet-muaythai-kabupaten-bekasi-indra-hutagalung-sumbang-perunggu-kelas-635-kg-cez.webp
SEA Games 2025: Atlet Muaythai Kabupaten Bekasi Indra Hutagalung Sumbang Perunggu Kelas 63,5 Kg
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Pesan Bojan Hodak untuk Ramon Tanque usai Cetak Brace ke Gawang Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement