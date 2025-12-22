Kata-Kata Hokky Caraka Usai Cetak Gol Tendangan Salto Spektakuler di Laga Persita Tangerang vs Persik Kediri

TANGERANG – Kata-kata Hokky Caraka usai cetak gol tendangan salto di laga Persita Tangerang vs Persik Kediri mencuri perhatian. Sebab, ia memilih untuk tetap membumi.

Duel Persita Tangerang vs Persik Kediri itu merupakan matchday 14 Super League 2025-2026. Laga itu digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Minggu 21 Desember 2025 sore WIB.

Pertandingan itu berakhir dengan skor 3-0 untuk tuan rumah. Dua dari tiga gol Persita disumbangkan Hokky (66’, 69’). Sementara, satu gol lainnya dicetak Eber Bessa (82’).

1. Tendangan Salto!

Gol kedua Hokky di laga tersebut mencuri perhatian. Pasalnya, ia menceploskan bola ke gawang Persik lewat tendangan salto!

Walau golnya mendapat banyak pujian, Hokky memilih merendah. Ia mengaku pertandingan melawan Persik itu sulit dilakoni Persita.

“Laga yang sulit. Saya bangga bermain untuk tim ini dan sangat senang membantu mereka meraih hasil yang diinginkan,” tulis Hokky dalam akun Instagram pribadinya @hokkycaraka_, Senin (22/12/2025).