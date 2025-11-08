Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Jordi Amat Dikartu Merah, Macan Kemayoran Menang 2-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |17:51 WIB
Hasil Arema FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Jordi Amat Dikartu Merah, Macan Kemayoran Menang 2-1!
Arema FC vs Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

HASIL Arema FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 menarik diulas. Laga yang penuh drama ini dimenangkan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dengan skor 2-1.

Duel sengit Arema FC vs Persija Jakarta pada laga pekan ke-12 Super League 2025-2026 berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/11/2025) sore WIB. Arema unggul lebih dahulu lewat gol Valdeci pada menit ke-12.

Arema FC vs Persija Jakarta

Tetapi, Arema FC kena comeback Persija setelah itu. Dua gol balasan dicetak oleh Eksel Runtukahu pada menit ke-48 dan 50.

Laga ini berjalan penuh drama hingga wasit beri 2 kartu merah untuk pemain dari kedua tim. Di kubu Persija, Jordi Amat diganjar kartu merah pada menit ke-90+2. Sementara itu, di kubu Arema, Julian Guevara dikartu merah pada menit ke-84.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Arema FC berhasil cetak gol cepat ke gawang Persija Jakarta lewat tendangan bebas Valdeci Moreira pada menit ke-12.

Setelah gol itu, Persija Jakarta terlihat mengambil risiko bermain dengan garis pertahanan tinggi. Mereka nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-21 lewat tendangan Allano Lima yang masih bisa ditepis kiper Arema FC, Lucas Frigeri.

Memasuki menit ke-35, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- cukup menguasai permainan. Namun, mereka masih kesulitan menembus pertahanan rapat tuan rumah. Sementara Arema FC bermain menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat.

Armada Mauricio Souza itu benar-benar kesulitan menembus pertahanan Singo Edan -julukan Arema FC. Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Arema FC unggul 1-0 atas Persija Jakarta lewat gol Valdeci.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182292/arema_fc_vs_persija_jakarta-3Rkm_large.jpg
Hasil Babak Pertama Arema FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Tertinggal 0-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182255/mauricio_souza_menyatakan_persija_jakarta_siap_meladeni_arema_fc_pada_laga_pekan_ke_11_super_league_2025_2026-Tqkd_large.jpg
Jelang Arema FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Ogah Tertipu Statistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182223/eksel_runtukahu_menebar_ancaman_bagi_arema_fc_jelang_pekan_11_super_league_2025_2026-oUpy_large.jpg
Eksel Runtukahu Tebar Ancaman ke Arema FC: Persija Jakarta Ingin 3 Poin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/49/3182004/persija_jakarta_harus_terusir_karena_stadion_jis_tengah_dalam_perawatan-XrJc_large.jpg
Persija Jakarta Jadi Musafir karena Perawatan Stadion JIS, Pramono Anung: Saya juga Mengeluh!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/11/1641715/fifa-hukum-thom-haye-dan-shayne-pattynama-larangan-4-laga-dan-denda-rp103-juta-hgm.webp
FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan 4 Laga dan Denda Rp103 Juta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/timnas_indonesia_u_17_kalah_0_4_dari_brasil_u_17.jpg
Skenario Timnas Indonesia U-17 Lolos ke 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement