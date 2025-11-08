HASIL Arema FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 menarik diulas. Laga yang penuh drama ini dimenangkan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dengan skor 2-1.
Duel sengit Arema FC vs Persija Jakarta pada laga pekan ke-12 Super League 2025-2026 berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/11/2025) sore WIB. Arema unggul lebih dahulu lewat gol Valdeci pada menit ke-12.
Tetapi, Arema FC kena comeback Persija setelah itu. Dua gol balasan dicetak oleh Eksel Runtukahu pada menit ke-48 dan 50.
Laga ini berjalan penuh drama hingga wasit beri 2 kartu merah untuk pemain dari kedua tim. Di kubu Persija, Jordi Amat diganjar kartu merah pada menit ke-90+2. Sementara itu, di kubu Arema, Julian Guevara dikartu merah pada menit ke-84.
Jalannya Pertandingan
Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Arema FC berhasil cetak gol cepat ke gawang Persija Jakarta lewat tendangan bebas Valdeci Moreira pada menit ke-12.
Setelah gol itu, Persija Jakarta terlihat mengambil risiko bermain dengan garis pertahanan tinggi. Mereka nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-21 lewat tendangan Allano Lima yang masih bisa ditepis kiper Arema FC, Lucas Frigeri.
Memasuki menit ke-35, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- cukup menguasai permainan. Namun, mereka masih kesulitan menembus pertahanan rapat tuan rumah. Sementara Arema FC bermain menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat.
Armada Mauricio Souza itu benar-benar kesulitan menembus pertahanan Singo Edan -julukan Arema FC. Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Arema FC unggul 1-0 atas Persija Jakarta lewat gol Valdeci.