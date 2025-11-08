Hasil Arema FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Jordi Amat Dikartu Merah, Macan Kemayoran Menang 2-1!

HASIL Arema FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 menarik diulas. Laga yang penuh drama ini dimenangkan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dengan skor 2-1.

Duel sengit Arema FC vs Persija Jakarta pada laga pekan ke-12 Super League 2025-2026 berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/11/2025) sore WIB. Arema unggul lebih dahulu lewat gol Valdeci pada menit ke-12.

Tetapi, Arema FC kena comeback Persija setelah itu. Dua gol balasan dicetak oleh Eksel Runtukahu pada menit ke-48 dan 50.

Laga ini berjalan penuh drama hingga wasit beri 2 kartu merah untuk pemain dari kedua tim. Di kubu Persija, Jordi Amat diganjar kartu merah pada menit ke-90+2. Sementara itu, di kubu Arema, Julian Guevara dikartu merah pada menit ke-84.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Arema FC berhasil cetak gol cepat ke gawang Persija Jakarta lewat tendangan bebas Valdeci Moreira pada menit ke-12.

Setelah gol itu, Persija Jakarta terlihat mengambil risiko bermain dengan garis pertahanan tinggi. Mereka nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-21 lewat tendangan Allano Lima yang masih bisa ditepis kiper Arema FC, Lucas Frigeri.

Memasuki menit ke-35, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- cukup menguasai permainan. Namun, mereka masih kesulitan menembus pertahanan rapat tuan rumah. Sementara Arema FC bermain menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat.

Armada Mauricio Souza itu benar-benar kesulitan menembus pertahanan Singo Edan -julukan Arema FC. Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Arema FC unggul 1-0 atas Persija Jakarta lewat gol Valdeci.