LINK live steraming matchday kedelapan La Liga 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Sejumlah laga menarik pun akan tercipta di Liga Spanyol pekan ini dan Anda dapat saksikan keseruan itu secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.
Pekan ini, sorotan utama tertuju pada duel panas antara Sevilla vs Barcelona serta laga Real Madrid vs Villarreal yang diprediksi menghadirkan laga yang seru. Selain itu, tim-tim seperti Barcelona, juga akan berjuang demi posisi mereka di papan klasemen.
Jangan sampai ketinggalan pertandingan serunya, dukung klub jagoan kamu! Berikut jadwal lengkap pertandingan LaLiga pekan ke-8 yang tayang di VISION+:
Sabtu, 4 Oktober 2025
01:55 WIB | Osasuna vs Getafe
01:22 WIB | AD Ceuta vs Eibar
18:55 WIB | Real Oviedo vs Levante
21:10 WIB | Girona vs Valencia
23:25 WIB | Athletic Bilbao vs Mallorca
Minggu, 5 Oktober 2025
01:55 WIB | Real Madrid vs Villarreal
18:55 WIB | Alaves vs Elche
21:10 WIB | Sevilla vs Barcelona
23:25 WIB | Real Sociedad vs Rayo Vallecano
23:25 WIB | Espanyol vs Real Betis
Senin, 6 Oktober 2025
01:55 WIB | Celta Vigo vs Atletico Madrid
Selasa, 7 Oktober 2025
01:22 WIB | Cultural Leonesa vs Albacete