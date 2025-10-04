Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Link Live Streaming Matchday Ke-8 La Liga 2025-2026: Real Madrid vs Villarreal hingga Sevilla vs Barcelona

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 04 Oktober 2025 |18:24 WIB
Saksikan Real Madrid dan Barcelona di Pekan 8 La Liga 2025-2026 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live steraming matchday kedelapan La Liga 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Sejumlah laga menarik pun akan tercipta di Liga Spanyol pekan ini dan Anda dapat saksikan keseruan itu secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Pekan ini, sorotan utama tertuju pada duel panas antara Sevilla vs Barcelona serta laga Real Madrid vs Villarreal yang diprediksi menghadirkan laga yang seru. Selain itu, tim-tim seperti Barcelona, juga akan berjuang demi posisi mereka di papan klasemen.

Jangan sampai ketinggalan pertandingan serunya, dukung klub jagoan kamu! Berikut jadwal lengkap pertandingan LaLiga pekan ke-8 yang tayang di VISION+:

Sabtu, 4 Oktober 2025

01:55 WIB | Osasuna vs Getafe

01:22 WIB | AD Ceuta vs Eibar

18:55 WIB | Real Oviedo vs Levante

21:10 WIB | Girona vs Valencia

23:25 WIB | Athletic Bilbao vs Mallorca

Saksikan Real Madrid dan Barcelona di Pekan 8 La Liga 2025-2026 di Vision+

Minggu, 5 Oktober 2025

01:55 WIB | Real Madrid vs Villarreal

18:55 WIB | Alaves vs Elche

21:10 WIB | Sevilla vs Barcelona

23:25 WIB | Real Sociedad vs Rayo Vallecano

23:25 WIB | Espanyol vs Real Betis

Senin, 6 Oktober 2025

01:55 WIB | Celta Vigo vs Atletico Madrid

Selasa, 7 Oktober 2025

01:22 WIB | Cultural Leonesa vs Albacete

 

