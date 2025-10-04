Link Live Streaming Matchday Ke-8 La Liga 2025-2026: Real Madrid vs Villarreal hingga Sevilla vs Barcelona

Sejumlah laga menarik pun akan tercipta di Liga Spanyol pekan ini.

Pekan ini, sorotan utama tertuju pada duel panas antara Sevilla vs Barcelona serta laga Real Madrid vs Villarreal yang diprediksi menghadirkan laga yang seru. Selain itu, tim-tim seperti Barcelona, juga akan berjuang demi posisi mereka di papan klasemen.

Berikut jadwal lengkap pertandingan LaLiga pekan ke-8:

Sabtu, 4 Oktober 2025

01:55 WIB | Osasuna vs Getafe

01:22 WIB | AD Ceuta vs Eibar

18:55 WIB | Real Oviedo vs Levante

21:10 WIB | Girona vs Valencia

23:25 WIB | Athletic Bilbao vs Mallorca

Minggu, 5 Oktober 2025

01:55 WIB | Real Madrid vs Villarreal

18:55 WIB | Alaves vs Elche

21:10 WIB | Sevilla vs Barcelona

23:25 WIB | Real Sociedad vs Rayo Vallecano

23:25 WIB | Espanyol vs Real Betis

Senin, 6 Oktober 2025

01:55 WIB | Celta Vigo vs Atletico Madrid

Selasa, 7 Oktober 2025

01:22 WIB | Cultural Leonesa vs Albacete