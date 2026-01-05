Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadi Pahlawan Kemenangan, 2 Youngster Persija Jakarta Berharap Dilirik John Herdman ke Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |02:33 WIB
Jadi Pahlawan Kemenangan, 2 <i>Youngster</i> Persija Jakarta Berharap Dilirik John Herdman ke Timnas Indonesia
Arlyansyah Abdulmanan dan Aditya Warman sukses jadi pahlawan kemenangan Persija Jakarta atas Persijap Jepara 2-0 (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

JAKARTA – Arlyansyah Abdulmanan dan Aditya Warman sukses jadi pahlawan kemenangan Persija Jakarta atas Persijap Jepara 2-0 di pekan ke-16 Super League 2025-2026. Keduanya kini berharap bisa dilirik John Herdman ke Timnas Indonesia.

Duel Persija Jakarta vs Persijap Jepara itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu 3 Januari 2026 sore WIB. Arly (61’) dan Aditya (79’) sama-sama masuk papan skor.

Persija Jakarta vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/persija)

1. Impian Pemain

Aditya mengatakan membela Timnas Indonesia menjadi sebuah kebanggaan untuk setiap pemain profesional. Jadi, ia menantikan kesempatan tersebut tiba.

"Pastinya setiap pemain ingin membela tim nasional. Tapi untuk dapat kesempatan di timnas harus kerja keras di klub dulu. Jadi, sekarang fokus kerja keras di klub," kata Adit, dikutip Senin (5/1/2026).

Pemain berusia 20 tahun itu menyambut baik kehadiran Herdman yang kini menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Pria asal Inggris itu baru saja diumumkan untuk menangani Skuad Garuda.

 

