HOME BOLA LIGA INGGRIS

4 Pemain yang Segera Susul Marcus Rashford Keluar dari Manchester United, Nomor 1 Diledek Ruben Amorim

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |18:01 WIB
4 Pemain yang Segera Susul Marcus Rashford Keluar dari Manchester United, Nomor 1 Diledek Ruben Amorim
Berikut empat pemain yang segera susul Marcus Rashford keluar dari Manchester United (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

BERIKUT empat pemain yang segera menyusul Marcus Rashford keluar dari Manchester United. Salah satunya pernah diledek terang-terangan oleh Ruben Amorim.

Rashford segera berkostum Barcelona. Pemain berkebangsaan Inggris itu akan menjalani masa peminjaman selama semusim dengan opsi permanen.

Marcus Rashford mengubah skor laga Manchester United vs Everton menjadi 3-0 (Foto: Premier League)

Tak hanya Rashford, empat pemain Man United diprediksi akan segera pergi. Iblis Merah memang akan cuci gudang di bursa transfer musim panas 2025. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

4 Pemain yang Segera Susul Marcus Rashford Keluar dari Manchester United

1. Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho, Manchester United vs Aston Villa

Pemain satu ini berselisih dengan Amorim gara-gara tidak dimainkan di final Liga Europa 2024-2025. Parahnya, pelatih asal Portugal itu meledek Garnacho dengan ucapan bernada merendahkan.

Amorim mengklaim sang pemain harus berdoa ada klub yang mau menampungnya di musim panas 2025. Garnacho tengah mencari kesebelasan baru dengan tujuan utama bertahan di Liga Inggris.

2. Tyrell Malacia

Tyrell Malacia

Pesepakbola berpaspor Belanda ini hampir 100% akan dijual. Sebab, Man United sudah punya cukup banyak stok pemain di posisi bek kiri yang ditempati oleh Malacia.

Raksasa Inggris itu baru saja mendatangkan Diego Leon untuk menjadi pelapis bagi Luke Shaw dan Patrick Dorgu. Alhasil, Malacia diyakini akan mudik ke Liga Belanda.

 

Halaman:
1 2
      
